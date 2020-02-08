Son dönemde yaşanan depremlerle dayanıklı bina tartışmaları yeniden başlarken, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün’den “Bizi iyi denetleyin” çıkışı geldi. Türkiye çapında 440 bin müteahhit olduğunu, birliğin üye sayısının ise 120 olduğunu kaydeden Yenigün, “Bizim üyelerimiz Türkiye’deki işlerin yüzde 70’ini yapıyor. Elitler kulübü değiliz ama bize yakışanları seçiyoruz. Sektör olarak sağlıklı iş yapmamız hayati. Geçen yıl yapılan mevzuat düzenlemesiyle, müteahhit firmalarında tasnifler başladı. Birkaç yıla ise elemeler başlar. Ben diyorum ki, ‘Bizi iyi denetleyin ki, yapabilen yapsın, geri kalanı dökülsün” diye konuştu.



3 MİLYAR DOLAR İŞ KAYBI



Bir grup gazeteciyle biraraya gelen Yenigün, sektörün 2019 ve 2020 yılını değerlendirdi. Ortadoğu’da Türkiye aleyhine oluşturulan algının en az 3 milyar dolarlık iş kaybına neden olduğunu söyleyen Yenigün, “Son üç yıldır en fazla iş üstlenilen ülkeler listesinin ikinci sırasında yer alan Suudi Arabistan’ın daha alt sıralara inmesinde bu durumun etkili olduğu görülüyor. Bu durum Birleşik Arap Emirlikleri’nde de geçerli” dedi. Geleneksel pazarlar olan Irak, Libya ve Suriye’de de bazı sorunlar olduğunu belirten Yenigün şunları söyledi: “Libya bizim ilk yurtdışı pazarımız. Oradaki hakkediş sorununun çözümü için görüşmeler yapıyorduk. Libya’da Türk firmalarının hakkediş alacakları 1 milyar dolar. Teminat mektupları için yıllık 50 milyon dolar komisyon ödeniyor. Yaptığımız görüşmelerde 246 milyon dolarlık alacak Libya Hükümeti tarafından onaylanmıştı. Sonrasında Hafter sorunu çıktı. Yine de bizim alacak sorunlarımızın çözümü için mesafe kat ediliyor. Libya tarafından da dün itibarıyla Dışişleri Bakanlığına çözüm önerileri geldi. Bütün ihtilafları çözmek için adım atılmasını umuyoruz. Teknik ekibi davet ederiz müzakerelerimizi yaparız.”



‘ÇOK DAYAK YEDİM’



Türkiye’deki iç pazarda ise konut sektöründe bir ivme yakalandığını vurgulayan Yenigün, şu anda satışa hazır 1 milyon 200 bin konut olduğunu ve bu stoğun bir yıl içinde bitebileceğini belirtti. Yenigün, daha önce gündeme getirdiği stoktaki konutların Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından kurulacak bir fon tarafından alınması önerisiyle ilgili de şu ifadelerde bulundu:“Yanlış anlaşıldığım için çok dayak yedim. Konutta bir değer olmuş, yanlış planlama yapmamak gerekirdi, ama yapılmış. Bir de inşaatta yanlış planlamada olay direk sosyal soruna dönüşüyor. Bu nedenle dedim ki,’Eğer müteahhit 100 liralık daireyi 60 liraya satmaya istekliyse, Emlak Konut alsın. Bir iki yıl sonra da devlet satsın. Hem piyasa canlanır, hem de devlet kazanır.’ Kastettiğim buydu.”

MALZEMESİ EKSİK OLMAYAN BİNA DA YIKILIR

TMB Yönetim Kurulu Üyesi Deha Emral ise, her yıkılan bina için malzemesi eksik denmesinin doğru olmayabileceğini belirtti. Emral,”Elazığ depreminde yıkılan binalar için sıkça duyduğumuz ‘beton demirden sıyrıldı’ lafı var. Yıkılan binalarda müteahhit demiri eksik kullandığı için yıkıldı demek doğru olmayabilir. Hiç demir eksiği olmayan müteahhidin de binası yıkılabilir. Binayı yapan işçi o demirleri eğerse, bu da betonun demirden sıyrılmasına yol açabiliyor. İşçilerin eğitilmesi gerekiyor. İşçinizi eğitimden geçirirseniz, bu gibi sorunlar ile karşılaşmazsınız. Denetimler iyi yapılırsa sistem kendini toparlar” dedi.