‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ dediler

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi “Hayırlı olsun. Bu büyük badirenin bir an önce geçmesi temennisi” mesajıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na 300 bin TL bağışta bulunulduğunu açıklamasının ardından dün de Ermeni Vakıflar Birliği kampanyaya 500 bin TL bağışladı.

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Ermeni vatandaşları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın samimi ve sıcak tutumunu 20 yıldan beri hep gördük. Beyefendi’nin ülkemiz için gösterdikleri çalışma azmi takdire şayandır. Milletimiz her zor günde kenetlenmeyi büyük bir samimiyetle göstermiştir. Bizler de bu yüce devletin vatandaşları olarak Saygıdeğer Beyefendi’nin başlatmış oldukları Milli Dayanışma Kampanyası’na Ermeni Vakıflar Birliği olarak 500 bin lira katkıda bulunuyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi altına olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum ”dedi.

5 AYLIK MAAŞI

Türkiye Yahudi Toplumu da kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Kampanyaya, Hahambaşı İsak Haleva da 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi. Türkiye Yahudi toplumu içinden çok sayıda isim de bireysel olarak bağışta bulundu.

SÜRYANİLERDEN 100 BİN TL

İstanbul Süryani Kadim Vakfı da İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına kampanyaya 100 bin TL bağışta bulundu. Vakfın bağış açıklamasında, “Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz” denildi.

YARDIM ÇAĞRISI

Kampanyaya yurtdışından destek geldi. Karadağ İslam Birliği de Cumhurbaşkanlığı himayesindeki kampanyaya destek çağrısı yaptı.Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, “İmkânı olan herkese elinden geldiği kadar Türkiye’ye ve kendi ülkelerine bu görünmez düşmanla mücadelede destek olma çağrısında bulunuyorum” dedi.