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Ekonomi
Haber Giriş: 23.05.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Son dakika... Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na destek 2 milyarı TL’yi geçti

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Son dakika... Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na destek 2 milyarı TL’yi geçti
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplam 2.030.380.771 TL toplandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6.405.225 sms attığını kaydetti.

Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

Devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek dayanışma sergilediğini ifade eden Bakan Selçuk, “Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum.” dedi.

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