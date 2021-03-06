Biyoteknoloji yarışması için son tarih 15 Mart

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK MAM yürütücülüğünde gerçekleştirilen ‘Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’ fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerden, mühendislik ve uygulamalarına kadar geniş bir spektrumun ilgi alanına giren biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamalarını kapsıyor.

Yarışma proje ve fikir olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor. Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği ‘Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nın fikir kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yapılması ve teori üzerinde sunulması beklenirken, proje kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında yaptıkları çalışmaları herhangi bir prototip ürüne dönüştürmeleri bekleniyor.

TEKNOFEST’te ‘Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda da büyük ödüller bulunuyor. Proje kategorisinde birinci takım 17 bin TL, ikinci 12 bin TL, üçüncü takım ise 7 bin TL ödüle sahip olacak. Fikir kategorisinde yarışan üniversiteli takımlardan birinci olan 15 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 5 bin TL’ye sahip olurken, yarışmaya katılan lise takımlarının birincisi 12 bin TL, ikincisi 7 bin TL ve üçüncüsü 4 bin TL ödül kazanacak.

35 FARKLI YARIŞMA

Teknoloji yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma düzenleyen TEKNOFEST geçen yıllardan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmalarını ilk kez düzenliyor. TEKNOFEST, bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. Takımlar ise 5 milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak.