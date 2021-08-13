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Ekonomi
Haber Giriş: 13.08.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Biyokimya laboratuvarı kan gazı testi için puan sonuç karşılığı cihaz kurulum ihalesi

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Biyokimya laboratuvarı kan gazı testi için puan sonuç karşılığı cihaz kurulum ihalesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi uygulama araştırma merkezi biyokimya laboratuvarı kan gazı testi için puan sonuç karşılığı cihaz kurulum ihalesi yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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