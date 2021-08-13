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Biyokimya laboratuvarı kan gazı testi için puan sonuç karşılığı cihaz kurulum ihalesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi uygulama araştırma merkezi biyokimya laboratuvarı kan gazı testi için puan sonuç karşılığı cihaz kurulum ihalesi yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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