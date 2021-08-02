Bitmeyen daireden banka da sorumlu

İSTANBUL başta olmak üzere birçok ilde çok sayıda yarım kalmış konut projesi bulunuyor. Bu durum, söz konusu projelerden konut alan tüketicilerin önemli ölçüde zarara uğramasına yol açıyor. Tüketici, evini alamadığı gibi, hem şirkete bir miktar ödeme yapıyor hem de bankaya borçlanıyor. Benzer bir sorunu yaşayan kişilerden biri de bir biyoteknoloji şirketinde CEO olarak görev yapan Özge Göktekin oldu. Göktekin, evini teslim etmeyen inşaat şirketi ile kredi aldığı bankaya karşı giriştiği hukuk mücadelesini kazanan taraf oldu. Göktekin, Hürriyet’in daha önce gündeme getirdiği tüketici mahkemesi kararı sonrası, gözlerin çevrildiği kritik istinaf mahkemesi aşamasında da haklı görüldü.

KREDİ ÇEKTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin kararına göre, Göktekin 2015 yılında bir ev almaya karar verdi. Göktekin yaptığı araştırma sonrası Dumankaya İnşaat AŞ’nin Esenyurt’daki bir projesinde karar kıldı. Taraflar 141 bin TL değer biçilen bir daire için 29 Mart 2015’te sözleşme imzaladı. Göktekin, 34 bin 250 TL’yi peşinat bedeli olarak şirkete ödedi; 105 bin 750 TL de banka kredisi kullandı. Anılan kredi, şirket ile konut projesi finansmanı anlaşması yapan katılım bankasından alındı. Sözleşmeye göre, daire 31 Ağustos 2017’de teslim edilecekti.

MAHKEME HAKLI BULDU

Göktekin, kredisini ödediği evin teslimini beklerken 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi oldu. Dumankaya İnşaat’a da kayyum atandı. TMSF denetimine geçen şirketin yarım kalan projelerinden biri de Göktekin’in daire aldığı proje oldu. Göktekin, aldığı dairenin teslim edilemeyeceğini görünce mahkemenin yolunu tuttu. Göktekin, İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesine göre Göktekin’in mahkemeden iki talebi vardı. Bu talepler, şirket ile yapılan konut satış sözleşmesi ve bankayla yapılan kredi sözleşmesinin iptaline ilişkindi. Mahkeme, Göktekin’i haklı buldu ve yaptığı ödemenin iadesine karar verdi.



BANKAYA İCRADAN YAZI

İSTİNAF mahkemesinin kararına, inşaat şirketi ile bankanın avukatları itiraz etti. İtiraz üzerine dosyaya bakan istinaf mahkemesi de geçen günlerde kararını verdi. Mahkeme, Göktekin’in, şirket ve banka ile yaptığı sözleşmeleri iptal etti. Mahkeme, Göktekin’in ödediği 81 bin 214 liranın iadesine karar verdi. Mahkemenin, müştereken sorumlu tuttuğu banka ve inşaat şirketi, söz konusu tutarı 4 yıllık faizi ile ödeyecek. İstinaf mahkemesinin kararı sonrası Göktekin’in avukatı geçen hafta bankaya, icra yoluyla 133 bin liralık ödeme emri gönderdi.

KARAR EMSAL NİTELİKTE

AVUKAT Şenol Saltık, istinaf mahkemesinin onama kararı için “Bu karar, benzer nitelikteki birçok davaya emsal olacaktır. Böylece, yarım kalan inşaatlara kredi veren bankanın da sorumlu olduğu tescillenmiş oldu” yorumunda bulundu.

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