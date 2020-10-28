Bitcoin’in piyasa hacmi 250 milyar doları aştı

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte 4.80 artışla 13,733 dolara yükseldi ve piyasa hacmi 254.45 milyar dolar ile Haziran 2019’dan bu yana ilk kez 250 milyar doları aştı.

Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 57 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden iki tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarda, 24 saatlik işlem hacmi, hafta sonundaki zayıf işlemler nedeniyle 77.55 milyar dolara çekildikten sonra, hafta başında 90 milyar doları aştı ve son 24 saatte 102.36 milyar dolar ile 100 milyar doların üzerine yükseldi.

Krpto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, yeni haftanın üçüncü işlem gününe 408.14 milyar dolar ile yeniden 400 milyar doların üzerine yükseldi.

Toplam 7,532 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,850 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.4’ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.80 artışla 13,733.14 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.97 artışla 405.56 dolar,

3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.04 artışla 0.25 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 2.65 artışla 265.45 dolar,

6.Chainlink yüzde 0.64 artışla 11.89 dolar,

7.Binance Coin yüzde 0.39 artışla 31.67 dolar,

8.Polkadot yüzde 2.63 düşüşle 4.71 dolar,

9.Litecoin yüzde 4.26 artışla 59.20 dolar,

10.Bitcoin SV yüzde 0.85 artışla 174.91 dolardan işlem görüyordu.

Kripto para piyasaları platformu Grayscale’in Salı günü açıklanan anketinin sonuçlarına göre, ABD’deki yatırımcıların yarısından fazlası, Bitcoin satın almakla ilgileniyor.

Grayscale’in 2019’da düzenlediği ankete katılan 1,000 kişinin yüzde 36’sı Bitcoin almakla ilgilendiğini söylerken, bu yılki ankette bu oran yüzde 55’e yükseldi ve bunların yüzde 83’ü de Bitcoin’e 2019 yılında yatırım yaptığını belirtti.

Anket sonuçları ayrıca, ankete katılanların yüzde 38’inin son dört ayda yatırım yaptığını gösterdi ve bunlardan üçte ikisi de bu yatırım kararında Covid-19 pandemisinin etkili olduğu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 62’si, geçen yıla göre yüzde 9 puanlık bir artışla Bitcoin’i "bildiklerini" söyledi. Dijital para birimi Salı günü erken saatlerde 13,400 dolar ile 16 ayın en yüksek düzeyine tırmandı.