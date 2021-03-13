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Ekonomi
Haber Giriş: 13.03.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Bitcoin'den yeni rekor!

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Bitcoin'den yeni rekor!

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, bugün 59 bin doların üzerine çıkarak yeni rekoruna ulaştı.

Bitcoin bugün işlem hacmi açısından en büyük kripto para borsası olan Binance'de yüzde 5,81 artışla 59,374 dolara yükseldi. 

Bitcoin 56 bin 500 doların üzerine yükseldi
Bitcoin 56 bin 500 doların üzerine yükseldi

Bitcoin'in dün yaşadığı artış ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesiyle başladı.

Goldman Sachs COO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söylemişti.

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 BILL GATES UYARMIŞTI

Ünlü iş insanı Bill Gates son günlerde Bitcoin'le ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Kripto para birimi Bitcoin’e karşı başından beri mesafeli bir tavır sergileyen Gates geçtiğimiz günlerde yatırımcıları uyarmıştı. 

Bill Gates dün yaptığı açıklamada da Bitcoin'in çevreye verdiği zarar nedeniyle kaçınılması gereken bir yatırım olduğunu belirtmişti.

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