Bitcoin'de yükseliş devam eder mi? İşte kripto paralarda son durum

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Kripto paralarda durgunluk dönemi devam ediyor. Sosyal medyada uzman olarak kendini tanıtanların küçük yükseliş hareketlerinde yatırımcıları etkileyen açıklamalarda bulunmaları dışında bir aksiyon alamayan kripto para birimleri tarihi zirvelerinden çok uzakta işlem görüyor.

ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkması, ABD’de faiz artış beklentilerinin çoğalması, euro/dolar paritesinin 20 yılın dibine gerilemesi başka bir deyişle doların tüm dünyada değer kazanması kripto para birimleri üzerinde de etkili oluyor.

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FAİZ ARTIRIMI BENİMSENDİ

Dolar bir yatırım aracı olmasa da yükselişten pay almak isteyenler tercihlerini bu yönde gerçekleştiriyor. ABD Merkez Bankası Fed’in enflasyonla mücadele etmek için önümüzdeki günlerdeki toplantıda yine faiz artırımına gideceği beklentisi de piyasalar tarafından benimsendi.

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KRİPTO PARALAR YİNE DURGUN

Kripto paralara genel çerçeveden bakıldığında etkili bir hareket görülmüyor. Tarihi zirvesinden çok uzakta işlem gören Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinler yatırımcıların ilgisini çekmiyor.

Tüm dünya çapında kripto paraların piyasa değeri 977 milyar dolar seviyesinde ve bu da oldukça düşük bir rakam. Tarihi yüksek seviyelere gelinmesi için bu rakamın yaklaşık 3-4 katına çıkması gerekiyor.

Küresel çapta etkili olan enflasyon sorunu da kripto varlıklar yerine daha likit ve güçlü varlıklara eğilimi artırıyor.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELİYOR

Satışlarla güç kaybeden kripto paralarda piyasa değeri 800 milyar dolar civarına kadar gerilmişti. Bu gerilemenin ardından gelen küçük alımlar piyasa değerini yükseltmeye başladı ve 1 trilyon doların kıyısına geldi.

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GÜVEN ORTAMI SARSILDI

Herhangi bir otoriteye bağlı olmayan, marj aralığı bulunmayan, teknik ve temel analizin tamamen etkisiz olduğu kripto para piyasalarında son dönemde büyük kayıplar görüldü ve yükseliş ümidi de kısa vadede bulunmuyor. Kâr etmek amacıyla kripto para alanlar uzun süredir beklemede ya da zararına satıp başka bir enstrümana geçiş yaptı. Güven ortamının ortadan kalkması nedeniyle yatırımcılar kripto para alırken imtina edebiliyor. Ayrıca kripto para borsalarının piyasa yapıcı gibi davranması, alım-satım işlemlerini durdurmaları, çekim işlemlerini iptal etmeleri gibi hareketlerde bulunmaları da güvenilirliği sarsıyor.

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Hiçbir lisans ya da yetkisi olmadan sosyal medya üzerinden de kripto para pazarlayarak geçimini sağlamaya çalışan kişiler nedeniyle de yüz binlerce kişi servetini kaybetti. Kripto para piyasalarına ilişkin kendini uzman olarak tanıtan kişilere güvenilmemesi ve yatırım kararlarının dikkatle alınması gerekiyor.

BITCOIN YATAY SEYREDİYOR

Bitcoin fiyatları bir süredir 20-21 bin dolar seviyesine sıkıştı. Küçük fiyat hareketleriyle denge bulmaya çalışan Bitcoin bugün yatay seyirle 21 bin 270 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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ETHEREUM GÜÇLENİYOR

Tarihi zirvesinden çok uzakta olan Ethereum yüzde 4’ün üzerinde yükselişle 1406 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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SOLANA 40 DOLARI AŞABİLDİ

Yatırımcıların büyük paralar kaybetmesine neden olan ve uzmanlar tarafından bir dönem pazarlanan Solana tarihi zirvesinden çok uzakta işlem görüyor. Solana yüzde 2 seviyesinde yükselişle 40.77 dolardan işlem görüyor.

DOGECOIN CANSIZ SEYREDİYOR

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın açıklamalarıyla yön bulan Dogecoin güçsüz seyrine devam ediyor. Dogecoin yüzde 1 oranında primle 0.06494 dolardan işlem görüyor.