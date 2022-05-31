Bitcoin'de yükseliş devam edecek mi? Yatırımcılar dikkat... İşte hareketin sebebi

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Kripto para birimlerinde hareketlenme başladı. Büyük umutlar barındırmasa da lider kripto para birimi Bitcoin bir süredir oluşan stabil duruşunu kırdı ve 30 bin doların üzerine doğru hareketlenmeye başladı. Bitcoin’deki yükselişle birlikte altcoinler de harekete geçti.

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımıyla başlayan düşüş grafiği Terra UST’nin değersiz hale gelmesiyle derinleşmişti. ABD enflasyonu dizginlemek için faiz artırıp Fed de bilançosunu daraltmaya başlayacağını açıklamasıyla piyasalarda dolar azalmaya başlamıştı. Dolara yönelimin artmasına paralel olarak kripto paralardan çıkış yaşanmıştı.

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Ardından Terra UST’nin dolara olan eşitliğinin bozulması ve hızlı düşüş yaşayıp değerini sıfırlamasıyla da kripto para piyasaları ağır yara almıştı. Terra UST, dolar eşitliğini korumak için karşılık olarak tuttuğu tüm Bitcoinleri de sattı. Piyasada sert fiyat hareketlerine neden olan bu girişim Terra Ekosisteminin çökmesiyle son buldu. Milyarlarca dolar UST ve Luna’da buharlaşırken yatırımcılar kripto para piyasalarından soğumuştu.

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TERRA UST FACİASI SONA ERDİ

Terra UST’nin kripto para dünyasından silinmesinin ardından bu gelişmenin sıcaklığının kaybolmaya başlaması ve yeni küresel gelişmeler kripto paralarda küçük hareketlere neden olmaya başladı.

Koronavirüsün yeniden zirve yaptığı ve karantina kararlarının uygulandığı Çin'de hayat normale dönmeye başlarken Çin hükümeti covid önlemlerinin gevşetilmesine yönelik kararlar almaya başladı. Çin'de karantina nedeniyle sanayi ve ticaret durma noktasına gelmiş ve bu durum küresel çapta tedarik zincirinin bozulmasına neden olmuştu. Şimdilik bu durumun giderilmeye başlanmasıyla kripto paralarda hareketin de başladığı düşünülüyor.

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BITCOIN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yükseliş dalgasında Bitcoin liderliği ele almış durumda. Yüzde 5’e yakın primli seyreden Bitcoin 31 bin 670 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uzun süredir 30 bin doların altında olan Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 55 geride işlem görmeye devam ediyor.

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ETHEREUM 2000 DOLARIN KIYISINDA

Popüler kripto para birimlerinden Ethereum da güçleniyor. Tarihi zirvesinden yüzde 60 geride işlem gören Ethereum yüzde 6’ya yakın primle 1985 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

DOGECOIN SIFIRI SİLEMEDİ

Düşüş dalgasında ağır yara alan ve milyarder iş insanı Elon Musk’ın manipülatif açıklamaları dışında hareket gösteremeyen Dogecoin Luna depreminde bir sıfır daha eklemişti. Bu sıfırı silemeyen Dogecoin yüzde 3.5 oranında prime 0.087 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tarihi zirvesinden de yüzde 88 geride bulunuyor.

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SOLANA RÜZGARINA KAPILANLAR YANDI

Büyük umutlar yaratan ancak aylardır düşüş grafiği sergileyen Solana yine güç kazanamıyor. Yüzde 3,5 oranında yükselişle işlem gören Solana 47.5 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Tarihi zirvesinden de yüzde 81 geride işlem görüyor.

VOLATİLİTE HEYECAN YARATMASIN

Kripto paralarda yaşanan volatilite nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Hiçbir otorite ve regülasyona tabi olmayan kripto para piyasalarında para bir anda katlanabilirken bir anda da yok olabiliyor. Kendisini uzman olarak tanıtan ancak hiçbir yetki ve yasal vasfı bulunmayan kişilerin afaki yorumları ve herhangi bir gelişme anında işe yaramayan teknik analizlerine de mesafeli yaklaşılması yatırımcıların menfaatine olacaktır.