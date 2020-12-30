Bitcoin’de yeni zirve

Yaklaşık 72 saat önce tırmandığı 28,365.63 dolarlık bir önceki zirvesini de aşarak yeni zirveye tırmanan Bitcoin’deki yıllık artış yüzde 295’i de aştı.

Analistlere göre, Bitcoin’deki hızlı tırmanışı, yıl sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlar destekledi.

Bu kurumsal alımlar arasında;

- Anthony Scaramuccis Skybridge Capital (Aralık’ta 25 milyon dolarlık alım yaptı),

- MassMutual (Aralık’ta 100 milyon dolarlık alım yaptı),

- Guggenheim (Değeri 5 milyar doları bulan makro fonunun yüzde 10’una kadar alım yaptı).

Analistler, özellikle yıl sonu yaklaşırken, bazı fon yöneticilerinin de önümüzdeki yıl çok daha hızlı yükselmesi beklenen Bitcoin’i, 2020 bitmeden önce alabilmiş olmak için acele ettiklerine dikkat çekiyor.

Analistler, Bitcoin alımlarındaki artışın arkasında yatan nedenlerden biri olarak da, ABD’de 900 milyar doları bulan ve daha da artması beklenen yardım çeklerinin dağıtımı için piyasaya bol miktarda dolar sürülecek olmasını gösterdiler.