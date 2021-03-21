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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.03.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Bitcoin'de sular durulmuyor! 13 Mart rekorundan sonra rotayı çevirdi

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Bitcoin'de sular durulmuyor! 13 Mart rekorundan sonra rotayı çevirdi

13 Mart'ta rekor kırarak 61 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, son 7 günde yüzde 6,3 oranında değer kaybederek bugün 57 bin dolar sınırında günü karşıladı.

Bitcoin düşüş eğilimine geçti. Bir hafta içinde yüzde 6,3 değer kaybeden Bitcoin, son 24 saatte ise yüzde 2,8'lik bir düşüş yaşadı. Lider kripto para Bitcoin (BTC), yaşadığı düşüşle 57 bin dolar sınırında işlem görüyor. Bitcoin 13 Mart'ta rekor kırmış, 61.711,87 doları görmüştü. 

FED SONRASI YÜKSELMİŞTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları aşan Bitcoin, kâr satışlarıyla 58,000 dolar sınırına döndü.

Bitcoin 60 bin dolara yaklaşmaya başladı
Bitcoin 60 bin dolara yaklaşmaya başladı

Lider altcoinlerden Ethreum'da düşüş modunda devam ediyor. Ethreum'un düşüşü de son bir haftada yüzde 7,1, 24 saatte ise yüzde 2,8'le 1.788 dolar seviyesinde. İlk 10 içinde yer alan altcoinlerden 9'u düşüş eğilimi gösterirken XRP (Ripple) son 24 saatte yüzde 7,8, 1 haftada ise yüzde 13,3 oranında yükselişte olduğu görülüyor. Ripple yükselişin ardından 0,519724 dolar civarında seyrediyor.

‘Kripto’ şikâyet
‘Kripto’ şikâyet

RIPPLE DAVA GÜNÜNÜ BEKLİYOR

Ripple’ın avukatlığını üstlenen James K. Filan tarafından yapılan açıklamaya göre açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu dosyalara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak. İlk dava 22 Şubat tarihinde görülmüştü.

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XRP davası ne zaman Ripple (XRP) davası için tarih bilgisi
XRP davası ne zaman? Ripple (XRP) davası için tarih bilgisi

 6.5 MİLYON DOLARLIK PARA CEZASI!

Dev Bitcoin borsası Coinbase, doğrudan listelenmesinden hemen önce ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CTFC) borsanın yasa dışı “wash trading” uygulamaları gerçekleştirdiğini tespit etmesinin ardından 6.5 milyon dolarlık para cezasını ödemeyi kabul etti.

ÜNLÜ ANALİSTTEN BITCOIN UYARISI

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin fiyatı, ABD dolarına karşı 60.000 dolarlık direnci temizleme girişiminde bulundu. Bununla birlikte, BTC/USD paritesi 60.000 dolar seviyesinin üzerine çıkamadı ve son zamanlarda yeni bir düşüşe başladı. Ünlü analist Aayush Jindal’a göre Bitcoin 57 bin doların altında bir kapanışa dönerse düşüşü devam edebilir.

Bitcoin dolandırıcılığına dikkat Evinizi, arabanızı satıp bu tuzağa düşmeyin
Bitcoin dolandırıcılığına dikkat! Evinizi, arabanızı satıp bu tuzağa düşmeyin

KRİPTO PARALAR KALICI

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank tarafından yayınlanan bir rapora göre, merkez bankaları ve hükümetler başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların kalıcı olacağı görüşündeler. Bu nedenle, 2021 ve 2022 yıllarında kripto paralara ilişkin düzenlemelerin de gündeme gelebileceği düşünülüyor.

Raporda ayrıca Y kuşağına ilişkin bir anket de bulunuyor. ABD, İngiltere, Çin ve Almanya'da yapılan araştırmalar neticesinde Y kuşağının yüzde 30u Bitcoin ve kripto paraların itibari para birimlerinin yerini alabileceğini düşünüyor.

Bitcoin elektrik canavarı çıktı
Bitcoin elektrik canavarı çıktı!

TESLA'DAN BITCOIN KAZANCI

Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin'e 1.5 milyar dolarlık yatırım yapan Tesla, bu yatırımından, araç satışlarından elde ettiğinden daha fazla kar etti. Şirketin bu alımdan 37 gün içerisinde 700 milyon dolar kara geçtiği düşünülüyor. Tesla'nın günde sattığı araçlardan elde ettiği kar hesaplandığında, Bitcoin'den çok daha fazla kazanç sağladığı görülüyor. 

 

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