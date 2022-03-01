Bitcoin’de sert yükseliş! Perde arkasında Rusya mı var?

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Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde dünya ülkeleri Ukrayna’nın yanında yer almaya devam ederken Rusya yalnızlaşmasını sürdürüyor. Rusya’ya yönelik finansal yaptırımlar neticesinde dış dünya ile ticaret yapamayacak hale gelmesinden ötürü yeni enstrümanların yıldızı parlamaya başladı. Bunların başında da kripto paralar geliyor.

Rusya’nın swift sisteminden çıkarılması, hava sahalarının Rus uçaklarına kapatılması, ticaretin azaltılması, Ruble’deki derin kayıplar, enerji piyasasına yönelik diğer ülkelerin destek mesajları, ağır ekonomik diğer yaptırımlar nedeniyle dev ülke sıkıntılı günler geçiriyor.

Tüm bunlar olurken Rusya, sermaye kontrolünü de devreye aldı ve Rus vatandaşlarının yurt dışına döviz çıkarmasını yasakladı. Böylece finansal sistem iç ve dış işleyiş sisteminde kilitlenmiş oldu.

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PARAYI TRANSFER ETMEK İÇİN NE YAPACAKLAR?

Finans sisteminden izole edilen Rusya ticaret yapabilmek için parayı kullanamayacak duruma geldi. Bunun başka bir örneği daha önce İran’da da gerçekleşmiş ve İran buna çare olarak altın ile ticaret yapmaya başlamıştı. Ancak ABD ve AB’nin denetimi kapsamında bu durumun da gerçekleşme ihtimalinin düşük olması nedeniyle Rusya’nın kripto paraya yöneldiği iddia edildi.

Merkeziyetsiz olan kripto paralar ile para transferlerinin izi de takip edilemiyor. Kripto parayı kim nereden kime ne amaçla gönderildiği hiçbir şekilde bilinmiyor. Gerekli regülasyonların yıllardır tamamlanamamasından dolayı da hiçbir kamu kurumunda transferlere ilişkin bilgi notları tutulamıyor. Bu durum da Rusya’nın şu an için kullanabileceği alan olarak öne çıkıyor.

BTC/RUB 9 AYIN ZİRVESİNDE

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Bitcoin/Ruble paritesi Mayıs 2021’den bu yana en yüksek hacme ulaştı. Böylece Ruslar’ın Bitcoin’e akın ettiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Sermaye kontrolünden de kaçmak için kripto paraya yönelen Ruslar Bitcoin’i yükseltmeye başladı.

UKRAYNA’DA DA SİSTEM KİLİTLENDİ

Ukrayna’da ATM’lerde nakit para kalmaması, bankaların yeterli miktarda para sunamaması, kredi kartlarının devre dışı kalması da kripto paraları desteklemeye başladı. Bankacılık sistemini kullanamayan vatandaşlar kripto paralara yönelerek paralarının değerini korumaya ve herhangi bir sermaye kontrolünden de uzaklaşmaya çalışıyorlar.

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TRADERLAR TERSTE YAKALANDI

Düşüş olacağına inanan birçok traderın pozisyonları tasfiye edildi. Yüzde 15’in üzerinde yükseliş gösteren Bitcoin traderların zarar yazmasına neden oldu. Kısa sürede 300 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı ve bunların yüzde 95’lik bölümünün kısa vadeli pozisyonlar olduğu belirtildi.

BITCOIN’İN DOMINANSI YÜKSELİYOR

Bitcoin’in dominansı gelen alımlarla birlikte güçlenmeye başladı. Uzun süredir yüzde 42 seviyelerinde olan Bitcoin dominansı bugün yüzde 43.77 seviyesine yükseldi.

KORKU VE AÇ GÖZLÜLÜK SEVİYESİ ORTAYA GELDİ

Kripto para dünyasında korku ve açgözlülük seviyesi 51 puanla orta seviyelere geldi. Puan ne kadar yükselirse kripto para piyasalarında olumlu hava o kadar iyi oluyor. Geçtiğimiz haftalarda korku endeksi 20 seviyelerinde bulunuyordu.

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BITCOIN TARİHİ ZİRVESİNDEN YİNE UZAKTA

Geçtiğimiz Kasım ayında kripto para piyasalarında yaşanan ralli ile Bitcoin 69 bin dolar seviyesine yükselmişti. Kasım ayından sonra ise dramatik düşüşe sahne olan Bitcoin 30 bin dolar seviyelerine gerilemişti. Ayı piyasasından kurtulmaya çalışsa da kâr satışlarıyla karşılaşan Bitcoin uzun süredir şu anki yükseliş oranını yakalayamamıştı. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 36 geride işlem görüyor.

44 BİN DOLARI AŞTI

Lider kripto para birimi Bitcoin bugün 44 bin 200 dolara kadar yükseliş gerçekleştirdi. Yüzde 15’in üzerinde prim yapan Bitcoin gün içinde en düşük 37 bin 490 doları gördü. Saat 08:27 itibarıyla Bitcoin yüzde 14 oranında primle 43 bin 204 dolardan işlem görüyor.

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ETHEREUM DA GÜÇLENİYOR

Ethereum da Bitcoin’e ayak uydurarak yükseliş hareketi gösteriyor. En çok tercih edilen ikinci kripto para birimi Ethereum yüzde 12 oranında yükselişle 2918 dolardan alıcı buluyor. Ethereum da tarihi zirvesinden yüzde 40 geride seyrediyor.

RIPPLE DA YÜKSELİŞTE

ABD’de başı davalarla belada olan Ripple da yükseliş hareketi gösteriyor. Ripple yüzde 8 oranında yükselişle 0.77 dolardan alıcı buluyor.

SOLANA YÜKSELSE DE YATIRIMCILARI MUTLU OLAMIYOR

Büyük umutlarla piyasada yankı uyandıran ancak büyük hayal kırıklıklarına neden olan Solana isteneni veremiyor. 260 dolar seviyesinden 70 dolara kadar gerileyen ve toparlanma gösterme çabalarında kâr satışlarıyla karşılaşan Solana yüzde 12 oranında yükselişle 96 dolardan işlem görüyor. Tarihi zirvesinden ise yüzde 63 oranında geride bulunuyor.

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SHIBA INU VE DOGECOIN TATSIZ SEYREDİYOR

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın açıklamalarıyla yön bulan şaka coinler ivme kazanmıyor. Bir süredir güçlü yükseliş hareketi gösteremeyen ve düşüş grafiğini de terk edemeyen Shiba Inu ve Dogecoin verimsiz hareket ediyor. Shiba Inu yüzde 9 oranında yükselişle 0,00002569 dolar, Dogecoin ise yüzde 8 prime 0.1322 dolardan işlem görüyor.

DÜŞENLER LİSTESİ BOŞ, YÜKSELENLER ALTCOINLERLE DOLU

Kripto para dünyasındaki yükselişe hemen hemen her coin uyarken düşüş listesinde neredeyse coin bulunmuyor. Yükselenler listesini ise manipülatif altcoinler desteklemeye devam ediyor.