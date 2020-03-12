Bitcoin'de sert düşüş! Yüzde 43 değer kaybı yaşadı

Küresel piyasalardaki dalgalanma kripto para birimlerini de etkiledi. Corona virüs, petrol fiyatlarındaki düşüş, altındaki yükseliş, borsalardaki gerileme kripto para birimi Bitcoin’i olumsuz etkiledi.

Bitcoin bir ay önce 10 bin 478 dolar seviyesini görmüşken bugün saat 15:02 itibarıyla 5 bin 962 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece Bitcoin bir ayda yüzde 43 düştü.

GÜN İÇİNDE 2329 DOLAR DÜŞTÜ

Bitcoin gün içinde sert fiyat hareketlerine sahne oldu. 7896 dolar seviyesinden açılan Bitcoin en düşük 5677 dolar, en yüksek 8006 dolar seviyesini gördü. Gün içindeki hareket yüzde 29 düşüş olarak kaydedildi.