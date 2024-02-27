Bitcoin'de hızlı yükseliş! 57 bin dolar aşıldı

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Uzun süredir durgun seyreden Bitcoin, ABD'de ETF'lere onay verilmesiyle birlikte eski günlerine geri döndü. Kasım 2021'de 69 bin dolarla tarihi zirveye çıkan Bitcoin, bugün 57 bin 73 dolara kadar yükseldi.

ETF'lere olan yoğun girişle birlikte Bitcoin güç kazanırken diğer kripto para birimleri de yükseliş gösterdi.

Bitcoin gün içinde en düşük 50 bin 901 dolar, en yüksek de 57 bin 73 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 55 bin 750 dolardan el değiştiriyor.

Ethereum ise yüzde 3'ün üzerinde primle 3215 dolardan alıcı buluyor.