×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bitcoin'de hızlı yükseliş! 57 bin dolar aşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoinde hızlı yükseliş 57 bin dolar aşıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 08:35

Bitcoin fiyatları ABD'de ETF'lere yoğun talebin gelmesiyle birlikte güç kazandı. Bitcoin 57 bin doları aştı. Lider kripto para birimi Bitcoin'in rekoru 69 bin dolardı.

Haberin Devamı

Uzun süredir durgun seyreden Bitcoin, ABD'de ETF'lere onay verilmesiyle birlikte eski günlerine geri döndü. Kasım 2021'de 69 bin dolarla tarihi zirveye çıkan Bitcoin, bugün 57 bin 73 dolara kadar yükseldi.

ETF'lere olan yoğun girişle birlikte Bitcoin güç kazanırken diğer kripto para birimleri de yükseliş gösterdi.

Bitcoin gün içinde en düşük 50 bin 901 dolar, en yüksek de 57 bin 73 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 55 bin 750 dolardan el değiştiriyor.

Ethereum ise yüzde 3'ün üzerinde primle 3215 dolardan alıcı buluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!