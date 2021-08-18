Bitcoin'de hareketlilik devam ediyor... Uzmanlar yorumladı: 50 bin dolar seviyesine ulaşır mı?

Bitcoin, bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşıyor. Yıla 29 bin dolardan başlayan Bitcoin, 13 Nisan'da 64 bin 863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı ve bu zirve sonrası satışlar başlamıştı. Sonraki süreçte inişli-çıkışlı grafiğini sürdürse de özellikle hafta sonunda dikkat çeken yükselişlerin ardından Bitcoin’in tek başına piyasa değeri 863 milyar dolara ulaştı.

Hatta kripto paraların toplam piyasa değeri cumartesi günü 2.06 trilyon dolara kadar yükseldi. Bitcoin ayrıca 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviye olan 48 bin doları ulaşarak yeni bir rekora da göz kırptı. Son iki gündür de 46-47 bin dolar arasında seyrediyor. Durum böyle olunca da akla cevaplanmayı bekleyen birkaç soru geliyor. Örneğin;

-Bitcoin 50 bin dolar seviyesine ulaşır mı?

-Bu yükseliş altcoinleri nasıl etkiler?

-Kısa ve orta vadede kripto para piyasasını neler bekliyor?



Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban ve Kripto paralar konusunda uzman, öğretim görevlisi Dr. Çağla Gül Şenkardeş hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.







POZİTİF AÇIKLAMALAR FİYATIN YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU



Kripto paralar konusunda uzman, öğretim görevlisi Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Bitcoin’deki yükselişi yorumlamadan önce Bitcoin’in bir süre önce neden bu kadar gerilediğini anlamamız lazım diyor ve ekliyor:



“Bitcoin’in geçen yıl sonu ve 2021 yılı başında ulaştığı hacim ve fiyattan gerilemesinin nedenlerinin başında bazı ülkelerin kripto varlık borsaları ile ilgili yaptırımları, yasaklamaları geliyor. Hatta ülkemizde de yayınlanan kripto varlıklar ve ödemelerle ilgili yönetmelik gibi fiyat ve hacmi olumsuz etkileyecek yasal uygulama ve söylemler de oldukça etkili. Bütün bunlar fiyat düşüşünde etkendi. Yine aynı dönem Elon Musk’ın dünya genelinde çok hızlı yayılan ve spekülatif boyutlara ulaşan açıklamaları ve nispeten bilinçsiz ya da kripto okuryazarlığı düşük yatırımcıyı korkutan gelişmeler, fiyatı olumsuz etkileyen bir başka faktör.”

Dr. Çağla Gül Şenkardeş, bugün gelinen yükseliş trendini yorumladığında da en önemli unsurun, Elon Musk ve birçok küresel iş insanının ve kanun koyucuların nispeten pozitif açıklamaları olduğunu söylüyor. Ayrıca Şenkardeş, kurumsal Bitcoin yatırımlarındaki artış ile kripto ve blockchain tabanlı operasyonlar yöneten şirketlerin halka arzlarının artmasının da Bitcoin’in artışında etken olduğunu söylüyor.







BİTCOİN 49-51 BİN DOLAR ARASINI TEST EDEBİLİR

Peki Bitcoin şu sıralar 46-47 bin dolar bandında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde kripto para piyasasını neler bekliyor?

Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban, Bitcoin/dolar paritesinde teknik anlamda dikkat çeken konu yukarı hareketlerin belirli bir bölgede ciddi dirençle karşılaşması diyor ve ekliyor:

“Aslında bu bölge 46 bin 779 – 48 bin 101 dolar bandı. O zaman biz savımızı paritedeki olası yukarı hareketlerin devamı için bu bölgenin kırılması üzerine kurabiliriz. Kırılması durumunda sırasıyla 49 bin 755 ve 51 bin 543 dolar dirençleri test edilebilir.”



Mehmet Çoban ancak bu aralıkta bir nokta daha var ki en az bu iki seviye kadar önemli diyor ve onun da 50 bin 900 dolar seviyesi olduğunun altını çiziyor.

“Bu nokta Bitcoin’de bu yıl içerisinde yaşanan zirve noktalarının test edilmesini sağlayan yükseliş trendinin şimdiki direnç noktası. Özellikle bu bölgeye dikkat! Çünkü bu bölgenin hacimli kırılması kademeli de olsa 60 bin doların üzerine kadar Bitcoin’i taşıyacak öneme sahip. Son birkaç gün içerisinde yaşanan yükselişlerin ardından gelen satışları ise kar realizasyonu olarak adlandırabiliriz. Zira parite 20 Temmuz 2021 tarihinde 29 bin dolarlı seviyelerden başlattığı yükseliş trendi üzerinde hareketini sürdürüyor.”



Bu trendin destek noktasının 45 bin dolar seviyesinde olduğunu vurgulayan Mehmet Çoban, olası geri çekilmelerde ise 45 bin dolar seviyesinde bulunan ana yükseliş trendinin destek noktasının altına gelinmesi durumunda 43 bin 800 ve 43 bin 110 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor diyor.

“Böyle bir senaryoda özellikle 43 bin 100 dolar seviyesine dikkat. Paritede yakalana kısmi olumlu havanın devamı için kesinlikle 43 bin 100 dolar seviyesi üzerinde kalınması gerekiyor…”







DALGALANMALAR BİR SÜRE DEVAM EDECEK



Dr. Çağla Gül Şenkardeş de sağlıklı bir piyasa oluşabilmesi için fiyatın bu şekilde yavaş yavaş artıyor olması ve kar realizasyonlarıyla düşüşler yaşanması da oldukça normal diyor. En önemlisi de Şenkardeş, piyasaya güven oluştukça hacim ve fiyat artışının sadece Bitcoin de olmayacağının altını çiziyor.



“Gerçek anlamda bir katma değer üreten ve arkasında doğru ve gerçek projeler bulunan tüm kripto paralar yani birçok Altcoin’de de bu sağlıklı büyüme gerçekleşmeye devam edecek. Hemen her kripto projesinin farklı bir hikayesi, geliştirme süreçleri var. Yatırımcılar iyi araştırma yaparak, dikkatli takip ederek doğru yatırımları yapabilirler.”

BİTCOİN YIL BAŞINDAKİ FİYATINA ULAŞACAK



Yükseliş trendinde Altcoin’ler de yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Peki buradaki risk değerlendirmesi nelerdir?



Bu konuda Dr. Çağla Gül Şenkardeş Bitcoin’in arkasındaki teknoloji 10 yılı aşkın süredir rüştünü ispatladı ama tüm Altcoin’ler için bu geçerli değil diyor ve bu sebeple yatırım öncesi ilgili kripto para ile ilgili araştırma yapmak çok kritik diye de ekliyor.



“Genel öngörüm Bitcoin’in öncelikle yıl başındaki fiyatına ulaşacağı. Devam eden süreçte bu yıl içerisinde ağırlıklı dış etkenlere bağlı olarak kurumsal yatırımcıların iştahı bu seviyede kaldığı sürece fiyatın sağlıklı bir şekilde bu noktanın da üzerine çıkacağını öngörmek mümkün. Hikâye tekerrür edebilir. Yani yıl sonuna doğru beklediğimiz fiyat yükselişi yine birçok yeni yatırımcıyı çekecektir ve fiyatta ekstra bir suni yükselme kısa süreli de olsa gözlenecektir”

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