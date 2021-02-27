Bitcoin'de düşüş sürüyor! 45 bin dolar...

Son 24 saat içinde 44,454.84 ve 48,370.79 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.28 artışla 47,775.79 dolara dönerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 14.40 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 9.0 milyar dolarlık artışla 888 milyar dolara yükseldi.



Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 457.86 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarındaki toparlanma alımlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 13 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekiz düşen olmadı.



Toplam 8,609 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,916 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 152 milyar dolar düzeyinde değişmedi.