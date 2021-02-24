Bitcoin'de dalgalar yine büyük! Bu ne anlama geliyor?

22 Şubat’ta 58 bin dolara yaklaşarak tarihi rekorunu tazeleyen Bitcoin, sonrasında hızlı düşüş yaşadı ve dün ve bugün düşüş hareketini sürdürdü. Hatta Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ABD'de Tesla hisselerinde yaşanan sert düşüsün etkisiyle 15 milyar doların üzerinde kayıp yaşayarak, dünyanın en zengin unvanını Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'a kaptırdı. Aslında Bitcoin tarihinde çok defa sert yükseliş ve düşüş hareketlerine şahit olduk. Bu konuda akıllara gelen ilk soru, bu sert dalgalanmaların nedeninin ne olduğu…

Hürriyet.com.tr’ye konuşan Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat'a göre söz konusu dalgalanmalar Bitcoin’in hem açık bir piyasa hem de spekülasyonlara müsait olmasından kaynaklanıyor. Polat bu durumun Bitcoin’in doğasında olduğunu söylüyor.







“Bitcoin çok fazla yüzde 90’ın üzerinde değerini kaybetmiştir. Sonrasında düştüğü yerden kalkıp yoluna devam etmiştir. Bu alan Borsa İstanbul ya da Wall Street gibi düzenlenmiş bir piyasa değil. Düzenlemeleri olan devlet kanunlarına tabii bir piyasa olmadığı için burada kendine has alım-satım mantığındaki temel kurallar geçerli.

Ayrıca herhangi bir garantisi olmayan piyasada parası çok olanın spekülasyon yapabildiği bir doğası da var. Bu doğayı bilip buralarda analiz yapıp ona göre yatırım yapmak gerekiyor. Şu an Türkiye’de fiyatların inip-çıkacağına ilişkin kontrat satın almaya dayalı türel işlemler yapılıyor. Herhangi bir finansal ve dijital okuryazarlığı olmayan, Bitcoin’in ne olduğunu bile bilmeyen insanlar nasıl böyle işlemler yapıyor gerçekten çok şaşırıyorum.”

Bitcoin’in tarihine baktığımızda her dört yılda bir arzı yarıya indirip, talebi arttırarak fiyatın yukarı çıkarıldığını söyleyen Polat, “Fiyatın yukarıya çıkma sürecinde çok yüksek oynaklıklar oluyor. Çünkü daha dört yıl önceki rekor seviyesinin üzerine çıktığı andan itibaren Bitcoin fiyatı aşağı yukarı yüzde 20-25 artı ve eksi dalgalandığı günlük haftalık ivmeler yaşadı/yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle günlük, saatlik işlere odaklananlar genelde ekran başında yüksek seviyeleri düşüşleri gördüğü zaman ya paniğe kapılıyorlar ya da keyifleniyorlar. Halbuki genel tarihçe içinde daha büyük yıllık resimler değerlendirilmeli” ifadelerini kulanıyor.



‘Evini arabasını satıp bu işe girenler yüzde 90 kaybediyor’

Bitcoin için dijital ve finansal okuryazarlığı düşük yatırımcılara kısa vadeli al-sat işlemlerini hiç tavsiye etmediğinin altını çizen Polat, “Uzun vadeli şekilde, biraz daha altın gibi birkaç seneye yayıp bakmalı. Ama bilmedikleri piyasada evi arabayı satıp değil, daha küçük ve unutabilecekleri miktarlarda yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum" diyor ve ekliyor: "Aksi takdirde uzak durmalarını şiddetle öneriyorum çünkü bilmedikleri piyasada özellikle evini arabasını satıp bu işe girenler yüzde 90’ın üzerinde kaybediyor.”

Peki şimdi ne olacak? Bitcoin’de düşüş devam eder mi?



Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Huobi Global Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş Hürriyet.com.tr’ye anlattı…





Bu sert düşüşün nedenlerinden biri ‘düzeltme hareketi’ mi? İlerleyen süreçte düşüşün devam etmesini bekliyor musunuz?

Tecrübelerimiz 22 Şubat’ta başlayan düşüşün bir düzeltme hareketi olduğunu gösteriyor. Biz bir anda 58 bin dolardan 48 bin dolara düştü diye bakıyoruz ama durum değerlendirmesi yaparken buraya ne kadar hızlı çıktığını unutmamalıyız. Ekim 2020’de Bitcoin 12 bin dolar değerindeydi. Mevcut ekonomik ortamın da etkisiyle kurumsal oyuncuların ilgisi artınca üç ay gibi kısa bir sürede yüzde 200’den fazla artışla 40 bin dolar seviyelerine çıktı. Şubat başında Elon Musk’ın Twitter paylaşımları ve kurumsal oyunculardan arka arkaya gelen yatırım haberleri üzerine iki haftada 46 bin dolardan 58 bin dolara çıktı. Bugün, Tesla’nın 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alacağını açıkladığı 8 Şubat tarihindeki değerine geri döndü aslında.



Bitcoin’in kısa vadedeki durumunu etkileyecek en önemli faktör nedir?



Kurumsal oyuncuların bu sert dalgalanmalara vereceği tepkidir. Düzenleyicilerin de kripto paralar hakkında tedbir odaklı açıklamalarda bulunduğu bir ortamda, kurumsal yatırımcıların risk iştahları belirleyici olacaktır. İlgileri devam ederse, Bitcoin bundan olumlu şekilde etkilenir. Ancak, fiyattaki düşüş önümüzdeki günlerde devam etse bile Bitcoin sınırlı bir arzı olması nedeniyle uzun vadede tekrar yükselecektir.







Yükseliş yani ‘boğa’ sezonlarında çok sayıda yeni yatırımcı BTC piyasalarına hücum ediyor? Söz konusu yatırımcılara hangi uyarılarda bulunmak istersiniz?



Son aylarda gerçekten de ciddi sayıda yeni yatırımcı katıldı kripto para piyasasına. Biz de bunu kullanıcı sayılarındaki hızlı artışla ve toplumun her kesiminden insanın bir anda Bitcoin konuşmaya başlamasıyla görebiliyoruz. Benim burada altını çizmek istediğim en önemli nokta, Bitcoin’in çok yüksek riskli bir yatırım aracı olduğunu unutmamalıyız. 2018’de yaşanan sert düşüşün ardından eski seviyesine geri dönmesinin iki sene sürdüğünü unutmamak gerekir. Yeni yatırımcılara fırsat kaçırma korkusuna kapılmadan kendi risk iştahlarına uygun yatırım yapmalarını tavsiye ederim.



Altcoinler de yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Buradaki risk değerlendirmesi nelerdir?



Altcoin kelimesi, “Bitcoin alternatifi”nin kısaltmasıdır ve Bitcoin haricindeki bütün kripto para birimlerini tanımlar. Piyasada yüzlerce altcoin var ancak bunların çoğu sağlam değil ve uzun süre hayatta kalamaz. Altcoinlerde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, arkasındaki projenin içsel değeridir. Proje başarılıysa, altcoinin değer kazanma şansı da yükselir. Bu nedenle, altcoinlere yatırım yapmadan önce mutlaka projenin iyice araştırılmasını tavsiye ederim. İçsel değeri olmayan projelere yatırım yapmak anlamlı değildir.



Orta ve uzun vadede Coin piyasalarında nasıl bir seyir bekleniyor?



Zaman içerisinde herhangi bir değere sahip olmayan coinlerin eleneceğini, gerçekten anlam ifade eden coinlerin hayatlarına devam edeceği; asıl önemli dönüşümün ise blokzinciri teknolojisi ve kripto paraların finans dünyasındaki rolünde olacağı kanısındayım. Hayatımıza yeni yatırım ürünlerinin girmesini sağlayacaklar. Regülasyonların oluşmasıyla beraber arkasında aktif değer olan projeler tokenize olarak fırsatlar sunacaktır. Mevcut sermaye piyasası ürünlerinin kripto para piyasasına girmesi de global piyasalarda listelenerek farklı ülkelerden yatırımcı toplamak gibi olanaklar yaratabilir.