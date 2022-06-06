Bitcoin yükselişe geçti! Kripto para piyasaları hareketlenmeye başladı

Haberin Devamı

Kripto para piyasalarında yaşanan sert satış dalgası ve istikrarsız grafikler devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada türeyen ve kendini analist, uzman adı altında tanıtan kişiler nedeniyle yatırımcılar büyük zararlar yazmaya başladı. Sahte analist ve uzmanların yersiz ve herhangi bir öngörüye karşılık gelmeyen tavsiyeleri nedeniyle sert fiyat ve miktar hareketleri ortaya çıktı.

Bitcoin bunlardan en çok etkilenenleri arasında yer aldı. Tarihi zirvesinden yüzde 55 geride işlem görmeye devam eden Bitcoin 29 bin 500 dolar seviyesinden tepki alımlarıyla karşılaştı. Hemen hemen her düşüşte yaşanan bu grafik yeniden belirlemeye başladı. Kâr realizasyonunu gerçekleştirenler düşük seviyeden yaptıkları alımlarla bu zamana kadar ortaya çıkan zararlarını maksimize etmek için çaba harcamaya başladı.

Haberin Devamı

FED’İN FAİZ ARTIRIMLARI VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Küresel çaptaki enflasyon sorunu için merkez bankaları aksiyon alırken Fed de faiz artırımı ve bilanço daraltma ile bu işleme devam ediyor. Enflasyon endişesiyle birlikte altın fiyatları güç kazanırken, dev bankaların CEO’ları önümüzdeki 2 yılın ABD ekonomisi açısından pek parlak geçmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Enflasyon sarmalından kurtulmanın kısa vadede gerçekleşmeyeceği kanısı piyasada yer edinirken Fed’de de daha yüksek faiz artışları olması için çağrılar geliyor.

GÜVEN ORTAMI SARSILDI

Luna ve Terra UST’deki batışın ardından kripto para piyasalarına olan ilgi büyük yara aldı. Kripto paralara mesafeli yaklaşan yatırımcılar paralarını bir anda kaybetmemek için temkinli davranıyorlar. Herhangi bir kural ve kanunla korunmayan kripto para piyasasında para bir anda katlanabilirken bir anda da sıfıra düşebiliyor. Marj aralığının bulunmaması nedeniyle yatırımcılar genel olarak büyük zararlar yazabiliyorlar.

BITCOIN’DE FIRSAT ALIMLARI

Bitcoin yükselişe geçti. Bir süredir 30 bin doların altında seyreden Bitcoin’de tepki alımları görülmeye başlandı. Her düşüşün ardından kayıplarını telafi eden Bitcoin yüzde 5 primle 31 bin 200 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

ETHEREUM 2 BİN DOLARIN ALTINDA

En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un toparlanması istikrarlı olmuyor. 5 bin doların kıyısında, tarihi zirvesinden dönen Ethereum ağır kayıplar verdi. Şu sıralar yüzde 4.5 oranında primle 1875 dolardan işlem görüyor.

SOLANA YATIRIMCISINI BIKTIRDI

Sosyal medyada pazarlanan ve milyonlarca kişiyi mağdur eden kripto para birimi Solana yine güçsüz seyrediyor. 260 dolardan 40 dolara düşen ve düşüş grafiğini de devam ettiren Solana yüzde 8.5 oranında yükselişle 41.6 dolardan alıcı buluyor.

Gözden Kaçmasın Fiyat şişiren 65 bin kişi tespit edildi Haberi Görüntüle

SHIB VE DOGE DE DURGUN

Haberin Devamı

Şaka olarak ortaya çıkan ve sonrasında finansal değere ulaşan Shiba Inu ve Dogecoin de tatsız seyre devam ediyor. Uzun süredir atak gerçekleştiremeyen coinler yatırımcıları tarafından gözden çıkarılmak üzere. Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından desteklenen Dogecoin yüzde 2.5 oranında yükselişle 0,082 dolar, Shiba Inu ise yüzde 2.26 oranında yükselişle 0,00001108 dolar seviyesinde işlem görüyor.