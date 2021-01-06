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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden rekor kırdı! Raporlar 146 bin doları hedef gösteriyor

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Bitcoin yeniden rekor kırdı! Raporlar 146 bin doları hedef gösteriyor
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Kripto para birimi Bitcoin bir süredir yükseliş trendini devam ettiriyor. Bitcoin 35 bin doları aşarak rekorlarına yenisini ekledi.

Piyasalarda 12 yıl önce işlem görmeye başlayan ve ilk çıktığında kur fiyatı 1 dolar=1309 Bitcoin olan kripto para birimi rekorlarını her geçen gün yeniliyor.

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan 2. tur seçimin sonuçları piyasa tarafından yakından izlenirken kripto para birimi Bitcoin yeni rekorlar kırdı.

Dün JP Morgan tarafından hazırlanan raporda "dijital altın" olarak nitelenen ve 146 bin dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğu belirtilen Bitcoin bugün 35 bin doların üzerine çıkarak yeni rekor kırdı.

Dünyanın en yüksek pazar payına sahip kripto parası olan Bitcoin, 35,751 dolarla rekor seviyeyi görürken vadeli piyasada fiyat 36 bin doları da geride bıraktı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 13,4, 2021 yılında ise yüzde 17,91 kazandırdı.

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