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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 8 bin doların üzerinde

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Bitcoin yeniden 8 bin doların üzerinde
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Covid-19 pandemisine ilişkin alınan ekonomik önlemlerin ardından sert düşerek Mart ayında 5,000 dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak uzun aradan sonra yeniden 8,000 doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasası yatırımcıları Mayıs ortasında yapılması beklenen Bitcoin bölünmesine doğru alımlarını artırdılar. Önceki iki bölünmenin ikisinde de Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yükseğine tırmanmıştı.

Bitcoin yüzde 3.26 artışla 8,001.69 dolar ile 10 Mart’tan bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Bu artışla Bitcoin’in son bir aydaki yükselişi yüzde 35’i buldu.

Swissquote Bank’dan Chris Thomas, Bİtcoin’deki tırmanışın son günlerde hız kazandığına dikkat çekerek, "Bu aşamada, önümüzdeki birkaç gün içinde, belki de 7,000 dolara kadar geri çekilme olasılığı da var" dedi.

Hong Kong merkezli kripto para yatırım ve ticaret platformu Kenetic’in kurucu ortağı Jehan Cu da, 8,000 doları geride bırakan Bitcoin’de yeni hedefin 10,000 dolar olduğunu vurguladı.

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