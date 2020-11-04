Bitcoin yeniden 14,000 dolara yaklaştı

Bitcoin’in piyasa hacmi de, hafta sonunda 259,92 milyar dolar ile neredeyse iki yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra yeni haftanın üçüncü işlem gününe 257.71 milyar dolar ile yeniden 250 milyar doların üzerinde başladı.

Son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 33’ünün değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Kripto para birimlerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte 10 milyar dolar dolayında artışla 399.3 milyar dolara kadar yükselerek yeniden 400 milyar dolar sınırına çıktı.

Kripto para piyasalarda, Cuma günü 150 milyar doları da aşarak 154.53 milyar dolara yükseldikten sonra, hafta sonunda yarıdan da çok daralarak 70.59 milyar dolara çekilen 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 85.75 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 7,586 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,024 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.3’ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.11 artışla 13,905.26 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.67 artışla 385.32 dolar,

3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 3.60 artışla 0.23 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.32 artışla 242.58 dolar,

6.Chainlink yüzde 0.97 artışla 10.36 dolar,

7.Binance Coin yüzde 1.11 artışla 26.55 dolar,

8.Litecoin yüzde 3.30 artışla 53.82 dolar,

9.Polkadot yüzde 2.88 artışla 4.03 dolar,

10.Cardano yüzde 6.20 artışla 0.09 dolardan işlem görüyordu.

Paribu’nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa’daki düzenleme şöyle anlatıldı:

"Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority, EBA) kripto varlıkları üçe ayırıyor:

- sanal para birimleri (kripto para birimleri veya ödeme/değiş tokuş tokenları),

- yatırım tokenları (ihraççı üzerinde borç veya pay/sahiplik hakkı),

- DLT (Distributed Ledger Technology: Dağıtık Defter Teknolojisi) ile bağlantılı olarak belli servislere giriş sağlayan hizmet tokenları.

"Şu da kabul edilmiştir ki kripto varlıklar farklı özellikler de taşıyabilirler ve süreç içinde karakteristik özellikleri değişime uğrayabilir.

"EBA Avrupa'da şu anki düzenleyici çerçevenin uygunluğunu ve uygulanabilirliğini sorgular,

özellikle tüketiciler ve piyasa bütünlüğü açısından ama aynı zamanda kripto varlıkların, sermaye tedarikinde yeni araçlar ve finansal hizmetlerde yeni yollar olarak kullanımını, ayrıca kara para aklamada da potansiyel kullanımından doğacak riskleri de dikkate alır.

Kurum DLT'yi blokzincirden ayrıştırır.

"Blokzinciri, en bilinen örneği Bitcoin olan dağıtık defter teknolojisinin bir örneği olarak görür. DLT uygulamalarının her vakada kripto varlıkları kullanmak zorunda olmadığının da farkındadır.

"Her ne kadar son zamanlarda farklı uluslararası standart belirleyici kurumlar kripto varlıklarla ilgili olarak inisiyatif alıyor olsalar da EBA, güncel AB yasalarının kripto varlıklara uygulanabilirliği konusunda açıklık sağlanmasının önemli olduğuna dikkat çeker.

"Güncel mevzuatın kripto varlık ve DLT ile ilgili risklerden bahsederken bunun kapsamının ne olacağı konusunda ortak bir kanının sağlanması gerektiğini söyler."