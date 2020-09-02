Bitcoin yeniden 12,000 doları gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.20 artışla 11,878.63 dolara yükseldi ve birimin piyasa hacmi 219.48 milyar dolara çıktı.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi, Salı günü yükseldiği 106.47 milyar dolardan 16 milyar dolar dolayında artışla 132.31 milyar dolara kadar tırmandı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 63’ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden bir birim ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi, Salı günü yükseldiği 380.52 milyar doları yaklaşık 8.0 milyar dolar aşarak 388.89 milyar dolara ulaştı.

Toplam 6,714 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,057 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.4’ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.20 artışla 11,878.63 dolar,

2.Ethereum yüzde 6.67 artışla 478.05 dolar,

3.XRP yüzde 4.72 artışla 0.29 dolar,

4.Tether yüzde 0.07 düşüşle 1.00 dolar,

5.Chainlink yüzde 0.33 artışla 15.95 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 5.33 artışla 289.81 dolar,

7.Litecoin yüzde 1.44 artışla 62.96 dolar

8.Bitcoin SV yüzde 4.38 artışla 201.59 dolar,

9.Binance Coin yüzde 8.79 artışla 25.29 dolar.

10.Crypto.com Coin yüzde 0.82 artışla 0.18 dolardan işlem görüyordu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Perşembe günü, enflasyon hedeflemesiyle ilgili politika değişikliğini açıkladığı konuşmanın ardından birçok makro varlık düşerken, altın ve diğer değerli metallerde olduğu gibi Bitcoin de yüzde 4.0 dolayında yükseldi.

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Powellin konuşması enflasyon ile olduğu kadar istihdam ile de ilgiliydi. Fed, tam ve sağlıklı bir istihdam istiyor. Enflasyon, bu hedeflere ulaşmak için tolere edilecektir" dedi ve altının yanında krito para birimlerinde de yükseliş beklediğinin altını çizdi.

CoinTelegraph’ın haberine göre, piyasa yorumcusu Holger Zschaepitz’in belirttiği gibi, ECB büyük bir likidite artışı uygulamasına rağmen böylesi bir veri elde edildi. Dolayısıyla deflasyon meydana geldi: "Görünüşe göre ECB para basarak enflasyonu teşvik etme konusunda başarısız oldu."