Bitcoin ve altın fiyatlarında ralli

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Bu hafta Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası yükselişe geçerek 62 bin doları test eden Bitcoin, 63 bin 853 dolara kadar yükseldikten sonra, 63 bin 958 doları test etti. CoinTR Araştırma Departmanı’nın ilettiği bilgi notunda, “Bitcoin, eğer 63 bin 958 doları aşarsa 66 bin 482 dolara kadar yükseliş gösterebilir. Bu seviyede hacimli bir kırılım gerçekleşirse yükselişin 73 bin 750 dolara kadar devam etme potansiyeli var. Ancak, bu seviyeyi aşamazsa 60 bin 500 dolara kadar geri çekilme yaşanabilir ve bu seviyede tutunamazsa düşüş 58 bin 900 dolara kadar derinleşebilir” değerlendirme-sinde bulunuldu.

GRAM ALTIN 2 BİN 858 TL’Yİ GÖRDÜ

Fed’in faiz indirimi öncesi, gevşeme beklentileriyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ise Fed’in faiz indirimi sonrası da rekor tazelemeye devam ediyor. Buna göre, Fed’in faiz indirimi sonrası rekor kıran ons ve gram altın, önceki günkü kâr satışlarının ardından yeniden yükselişe geçti. İlk olarak 2 bin 600 doları görerek tarihi zirve seviyesine ulaşan ons altın, sonrasındaki kâr satışları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın uyarılarının ardından zirveden bir miktar gerilemişti. Dün ise 2 bin 606 dolara yükselerek rekor tazeledi. Yurt içinde fiyatı ons altın ve dolar/TL ile yapılan bir hesaplamaya göre belirlenen gram altın ise 2 bin 858 TL’ye yükselerek yeni zirve seviyesine ulaştı.