Bitcoin tarihi yüksek seviyesine ulaştı

İlk çıktığında kuruşlarla ifade edilen Bitcoin düzenli yükseliş serisini sürdürüyor. Kripto para biriminlerinin atası olan Bitcoin bugün 62 bin 497 dolar seviyesine yükselerek tarihi rekorunu kırmış oldu. Daha önce Mart ayının ortalarında 60 bin 726 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

MİLYARDERLERİN ODAĞINDA

2020 yılında 10 bin dolar seviyesiyle sürekli yükseliş yaşayan Bitcoin çok kısa sürede büyük kazanımlar elde etti. Kripto para piyasasını domine eden Bitcoin birçok kişiyi de zengin yaptı. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın da radarına giren kripto paralar son günlerde güçlü yükseliş kaydediyor. Musk, Tesla'nın nakit 1.5 milyar dolarını Bitcoin'e yatırmıştı.

DALGALI SEYREDİYOR

Bitcoin'de sert fiyat hareketleri görülebiliyor. Zirveyi denemeden önce sert düşüş hareketi gösteren Bitcoin sonrasında tarihi rekorları kırmasıyla biliniyor.

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