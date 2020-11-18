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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:29 | Son Güncelleme:

Bitcoin son 3 yılın zirvesinde

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Bitcoin son 3 yılın zirvesinde
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Kripto para birimi Bitcoin 18 bin dolar seviyesini aştı ve son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin fiyatı 18 bin doları aşarak Aralık 2017'den bu yana  en yüksek seviyeyi gördü.

Kripto para birimi dün 17 bin dolar eşiğini aşmasının ardından 18 bin doları da geçerek 2017 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek  seviyeleri test etti.

Sanal para biriminde tarihi zirve 19,665 dolarda bulunuyor. Bitcoin halihazırda 18000,57 dolardan işlem görüyor.

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