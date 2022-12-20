Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bitcoin sert düşüşte!

Güncelleme Tarihi:

#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoin sert düşüşte
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:24

Lider kripto para birimi Bitcoin 1 yılı aşkındır süren ayı piyasasından kurtulamadı. Bitcoin 16 bin 800 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Haberin Devamı

Kripto para birimlerinin öncüsü olan Bitcoin kötü grafik sergilemeye devam ediyor. 2021 yılı Kasım ayından itibaren kripto para piyasaları denge bulamadı ve sürekli düşüş gösterdi. 69 bin dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin bugün 16 bin 800 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Yatırımcısına büyük zararlar veren Kripto para piyasalarına olan güven de bu nedenle sarsıldı. Herhangi bir otorite, regülasyona tabi olmayan kripto paralar bir borsanın kapanması, basit bir söylenti gibi nedenlerle sert fiyat hareketleri gösteriyor.

Gözden Kaçmasın

Asgari ücret EYT’lileri nasıl etkileyecekAsgari ücret EYT’lileri nasıl etkileyecekHaberi Görüntüle

Bitcoin fiyatı dün gece 28 Kasım'dan bu yana görülen en düşük seviyenin, 16277 dolar, görülmesinin ardından toparlanmaya çalışıyor. 

Bitcoin bu sabah 24 saat öncesine göre yüzde 0,73 artışla 16733 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum fiyatı da dün yaşanan yüzde 2,1'lik düşüşün ardından bu sabah yüzde 1 artışla 1193,19 dolar seviyesinde. 

Haberin Devamı

15 BİN DOLAR GÜNDEME GELDİ

Fairlead Strategies LLC kurucusu Katie Stockton "17-18 bin dolar seviyelerine doğru yükselişte başarılı olamayan Bitcoin'de Kasım ayında görülen en düşük seviyelerin, 15600 dolar civarının, yeniden test edilmesini bekliyoruz" dedi. Stockton, Bitcoin fiyatının uzun vadeli destek seviyesi olan 13900 doları test etmesi riskinin artmakta olduğunu da savundu.

Gözden Kaçmasın

Togg Avrupada başarıdan başarıya koşuyorTogg Avrupa'da başarıdan başarıya koşuyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava