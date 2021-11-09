Bitcoin rekora doymuyor! "Yükselişe rağmen pahalı değil”

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İki gündür yükseliş eğilimini sürdüren Bitcoin fiyatları (BTC), dün tarihi rekor seviyesine çok yakın işlem görürken; bugün tüm zamanların rekor seviyesini yeniledi ve rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyor. İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum da, Bitcoin’de yaşanan yükselişe eşlik etti ve yeni tarihi zirvesini kırdı.

En popüler kripto para birimlerinde yaşanan bu yükselişin ana sebebi olarak, küresel çapta artan enflasyonist baskılar ve yatırımcıların güvenli liman arayışları ile kripto paralara yönelen yatırım akışı gösterilebilir. Huobi Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmelerin Bitcoin’de yıl sonu 80 bin öngörülerini desteklediğini belirtti.

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Bitcoin fiyatları tarihi rekor seviyesini 68 bin 530 dolar seviyesine taşırken; gün içerisinde en düşük 66 bin 27 dolar seviyesini gördü. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi, saat 15.53 itibarıyla yüzde 2.20 oranında yükselişle 67 bin 577 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Ethereum fiyatları da tüm zamanların rekorunu 4 bin 839 dolara yükseltirken; gün içerisinde 4755-4839 dolar seviyeleri arasında dalgalandı. Ethereum (ETH) şu dakikalarda ise yüzde 0.45 oranında yükselişle 4 bin 779 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para piyasalarının toplam değeri, tarihinde ilk defa 3 trilyon dolar seviyesine yaklaşırken; son 7 günde yaklaşık olarak yüzde 10’un üzerinde değer kazanan Bitcoin’in piyasa büyüklüğü ise 1,3 trilyon dolara yakın seyrediyor. Ethereum fiyatları da geçtiğimiz 7 günde yüzde 10 civarında değer artışı yaşarken, en popüler ikinci kripto para biriminin piyasa değeri 569 milyar dolarda bulunuyor.

BITCOİN YÜKSELİŞE RAĞMEN PAHALI DEĞİL

Beste Naz Süllü – Huobi Türkiye Araştırma Müdürü





Kripto para piyasasının toplam değeri 3 trilyon dolara oldukça yaklaşırken, bu rakamı 8,5 trilyon dolara eş değer ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bilanço büyüklüğü ve 11,6 trilyon dolar piyasa değerine sahip altın ile karşılaştırdığımızda gittikçe gelişen bir piyasa olduğunu görüyoruz.

Bitcoin (BTC) 68 bin 500 dolar seviyesi ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Zincir verilerine bakıldığında, mayıs ayındaki büyük düşüş öncesi aşırı alındığını gösteren piyasa değeri/realize değer (MVRV) göstergesi 68 bin 500 dolar seviyesini görmesine rağmen normal seviyelerde bulunuyor.

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Uzun vadeli BTC sahiplerinin güvenini gösteren diğer bir zincir verisi olan Reserve Risk de aynı ölçüde fiyatın pahalı olmadığına ve uzun vadecilerin kar realizasyonuna gitmediklerini gösteriyor. Tüm bunlar ele aldığında Bitcoin sene sonu 80 bin dolar beklentimizle örtüşüyor. Ancak piyasaya ETF’lerin (Borsa Yatrım Fonu) çıkması, bunların spot Bitcoin hacminden pay almasına ek olarak kaldıraçlı piyasanın da hareketlendiğini görüyoruz.

Bitcoin’de zaman zaman yaşanan büyük düzeltmeler genellikle kaldıraçlı alım-satım pozisyonlarının tasfiyesinden kaynaklanıyor. Kaldıraç piyasasının hacmi henüz bir balon göstergesi olmasa da fiyat yükseldikçe yatırımcının da kârına ve pozisyonlarına daha fazla sahip çıkması gerekiyor.

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