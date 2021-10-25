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Bitcoin rekor kırıyor! Mucidi 13 yıldır ortaya çıkmadı... İşte Satoshi Nakamoto'nun hikayesi

#Bitcoin#Satoshi Nakamoto#Kripto Para
Bitcoin rekor kırıyor Mucidi 13 yıldır ortaya çıkmadı... İşte Satoshi Nakamotonun hikayesi
Burak TAŞÇI

Kripto para deyimi hayatımıza 13 yıl önce Bitcoin ile girmişken mucidi Satoshi Nakamoto hâlâ gizemini koruyor. 13 yıldır ortaya çıkmayan Nakamoto yıllardır da bir mesaj vermedi. Nakamoto'nun servetine de dokunmadığı iddia ediliyor.

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Takvimler 2008 yılını gösterdiğinde değeri 1 dolardan az olarak ortaya çıkan Bitcoin’e kimse itibar etmiyordu. Kripto para deyimi sermaye piyasalarına yeni gelmiş ve insanlar bu ürünün nasıl alınıp, satılacağı konusunda da bilgiye sahip değildi.

Satoshi Nakamoto isimli Japon olduğu düşünülen ve henüz kim olduğu bilinmeyen bu gizemli kişi Bitcoin’i ortaya çıkaran kişi olarak kabul ediliyor.

Bitcoin yıllardır piyasada olmasına rağmen itibarının son yıllarda artmasıyla birlikte Satoshi Nakamoto’nun da kim olduğu iyice merak edilmeye başlandı.

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FİZİKÇİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

2014 yılında yapılan araştırmalarda Sahoshi Nakamoto isimli bir kişi bulundu. Bu kişinin Bitcoin’in mucidi olduğu iddia edildi. 64 yaşında 6 çocuk babası fizikçi Dorian Satoshi Nakamoto’nun hayatı da bu gelişmeyle birdenbire değişti. Ancak gerçek çok kısa bir süre sonra ortaya çıktı ve gerçek Satoshi Nakamoto,  Dorian’ın Bitcoin’le ilgisi olmadığını bir mesajla duyurdu.

REKOR KIRIYOR, ZULASI TESPİT EDİLDİ

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Bitcoin’in 66 bin 973 dolarla tarihi rekor kırmasının ardından gizemini koruyan Nakamoto’nun zulasının ortaya çıktığı iddia edildi. Nakamoto’nun en az 1 milyon adet Bitcoin’i elinde tuttuğu iddia edilse de Nakamoto tarafından teyit gelmedi. Nakamoto’nun iddia edildiği gibi 1 milyondan fazla Bitcoin’ni olması halinde dünyanın en zenginleri arasına girmesi de bekleniyor.

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NAKAMOTO’NUN KİM OLDUĞU GERÇEKTEN ÖĞRENİLMEK İSTENİYOR MU?

13 yıldır kim olduğu bilinmeyen Nakamoto’ya ilişkin bir araştırma da yapılmıyor. Nerede olduğu, hangi milliyete sahip olduğu bilinmeyen Nakamoto sadece takma bir isimden de ibaret olabilir.

Nakamoto’nun ortaya çıkmasıyla birlikte Bitcoin’in vurgulamış olduğu merkezsizlik olgusunun çökmesinden de korkuluyor.

Ayrıca Nakamoto’nun ortaya çıkıp açıklama yapması Bitcoin fiyatlarında sert dalgalanmalara neden de olabilir. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu için atmış olduğu altı boş tweetler bile çok sert fiyat ve miktar hareketlerine neden olabiliyor.

NAKAMOTO DA ORTAYA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Elinde tuttuğu Bitcoin’lerden 1 kuruş bile harcamayan Nakamoto’nun vefat ettiği de düşünülüyor. 13 yıldır ortaya çıkmayan ve Bitcoin gibi değerli bir varlığı olmasına rağmen harcama yapmayan Nakamoto bir ihtimalle hayatta da olabilir.

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BITCOIN GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Geçtiğimiz hafta 66 bin 983 dolar ile tarihi yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin bugün 62 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Saat 08:24 itibarıyla Bitcoin 62 bin 82 dolardan alıcı buluyor. 1.17 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan Bitcoin son 24 saatte 29 milyar dolarlık işlem gördü.

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