Bitcoin Mining (Madenciliği) Nedir, Bitcoin Nasıl Üretilir? Bitcoin Madenciliği Nasıl Yapılır?

Bitcoin kripto para birimi özellikle son dönemlerde adından sıklıkla bahsettirmektedir. Bu durum neticesinde pek çok insan konu hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir.

Bitcoin Mining (Madenciliği) Nedir?

Bitcoin mining (madenciliği), Bitcoin üretim işlemidir. Finansal transferlerin gerçekleşmesini sağlayan, yapılan finansal işlemlerin onaylama işlemini gerçekleştirilen ve yeni Bitcoin’lerin üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayan bir yapıdır. Bitcoin madenciliği süreci (BTC Mining), Blockchain (Blok Zinciri) teknolojisiyle işlemektedir.

Zincirde yer alan full node’lar vesilesiyle Genesis Bitcoin’den itibaren gerçekleşmekte olan tüm işlemler kayıt altında tutulmaktadır. Bunun beraberinde Miner Node’ların anlık çözmeye çabaladıkları sorunlarla Bitcoin üretme işlemi gerçekleşir. Bitcoin madenciliği işini yürüten bireyler madenci (miner) olarak adlandırılmaktadır.

Bitcoin Nasıl Üretilir?

Bitcoin madenciliği (mining) yaparak, piyasada bulunmakta olan, Bitcoin üretimini gerçekleştiren makinelere belli miktarda yatırım yapılarak ev ortamında kişilerin kendi Bitcoin’ini üretebilmesi mümkün olmaktadır. Fakat bu işlemi evde yapabiliyor olmanın maliyeti oldukça yüksektir. Sermayenin haricinde ilk olarak güçlü bir donanıma sahip olunması ve güncel olarak takipte olmanın gerekliliği söz konusudur.

Bitcoin nasıl üretilir sorusuna verilebilecek en doğru cevaplardan biri ise şu şekilde olmaktadır: Bitcoin üretimi için en öncelikli gereksinim, internet bağlantısı ve uygun donanım olmaktadır. Bunun için son derece güçlü bir işlemciye ve işletim sistemine sahip olunmasının gerekliliği söz konusudur. Gerekli donanımlara sahip duruma gelindikten sonra ise, elektrik tüketimi ve karşılığındaki getirisi hususunda hesaplamalar yapılmasının ardından Bitcoin madenciliği kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Bitcoin üretimini gerçekleştiren blokların şifreli versiyonlarını meydana getirerek ve onaylayarak çalışır. Bloklar içinde ise Bitcoin yapısı içinde yer alan finansal işlemler bulunur. ASIC cihazlar vasıtasıyla gerçekleştirilen mining (madencilik) işlemini yapabilmek adına aşağıdaki yollar tercih edilebilir. Bunlar:

- Donanım vasıtasıyla mining

- Cloud mining

- Bilgisayar kullanımı vasıtasıyla mining

Bitcoin Madenciliği Nasıl Yapılır?

Gerçekleştirilen her para transfer işlemi Bitcoin network’üne duyurulmaktadır. Bu taleplerden her bir node diğer tabiri ile Bitcoin üzerinde işlem gerçekleştiren her bir elektronik cihaz, büyüklüğü 1 MB olan birer blok meydana getirebilir. Bu bloklar vasıtasıyla bir matematik probleminin çözülmesinin gerekliliği söz konusudur.

Bitcoin gerçekleştirilen bu transfer işlemlerinin meydana getirilmesi ve doğrulanması için şifreleme algoritmalarından yararlanır. Oluşturulmuş durumda olan blok için anahtar değeri üretmeye çalışır. Bitcoin’in kullanmış olduğu şifreleme fonksiyonu tersine çevrilemez nitelikte olan bir fonksiyondur. Fonksiyonun mevcut input değerlerini bulabilmek için sisteme olası input değerlerinin verilmesi suretiyle sayısız deneme yapılması gerekir. Bu da girdiyi bulmanın tek yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bahsi geçen ‘proof of work’ olarak tabir edilen işlem, son derece güçlü bir donanım ve yüksek enerji kullanımı ihtiyacı duymaktadır. Bitcoin sisteminin mantığı kapsamında, her on dakikada bir block üretilmesi gerekir, yani matematik probleminin bu 10 dakikalık süre içerisinde çözülmesi gerekmektedir. Eğer çözüm süresi 10 dakikadan uzun sürerse, Bitcoin sisteminin hedeflemiş olduğu hızın altında kalınmış olunur.

İşlem 10 dakikadan kısa sürmesi durumunda, Bitcoin sisteminin hedeflemiş olduğu Bitcoin’e daha hızlı yaklaşılmış olunur. Bundan dolayı, 2 haftada bir olmak üzere problemi zorlaştırıp kolaylaştıracak bir düzenleme yapılması söz konusudur. Bitcoin üretimi 21 Milyon adetle sınırlıdır. Bu durum Bitcoin üretiminin beklendiği gibi uzun yıllar sürmeden bir anda bitmesine de sebebiyet verebilmektedir.

