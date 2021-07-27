Bitcoin küllerinden doğdu

Dünyanın en çok bilinen ve popülerleşen kripto para birimlerinin başında gelen Bitcoin, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’un başını çektiği milyarder iş adamlarına adeta göbeğinden bağlı hareketlerine devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla şubat-mart-nisan döneminde 64 bin dolar seviyelerine çıkmasında büyük rol oynayan Elon Musk, daha sonrasında şirketinin Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul etmeyeceğini belirtmesiyle kripto para biriminin gidişatını aşağı yönlü etkilemişti. Son açıklamadan bu yana sürekli düşüşü devam eden Bitcoin, geçtiğimiz süreçte 28 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak son gelişmeler ışığında adeta küllerinden doğdu.

YENİDEN 40 BİN DOLAR

Elon Musk’ın geçtiğimiz gün yaptığı “Bitcoin madenciliğinde daha çevreci adımlar atılıyor. Çok büyük ihtimalle yeniden ödeme aracı olarak Bitcoin’i kabul edebiliriz” açıklamasının ardından yükselişe geçen Bitcoin, bir gün içerisinde 4 bin dolar civarında değer kazanarak 28 bin dolar seviyesinden 32 bin dolar seviyesine kadar yükselmişti. Açıklamanın üzerinden geçen 5 günlük sürede ise yükseliş devam etti. Kripto para birimi Bitcoin haziran ayının ortalarındaki seviyesi olan 40 bin dolara kadar yükseliş gerçekleştirdi.

DİĞERLERİ DE YÜKSELİŞTE

Bitcoin gibi en çok tercih edilen kripto para birimlerinden olan Ethereum da yüzde 14’e yakın artış yaşayarak 2.389 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum’u Dogecoin takip etti ve yüzde 15 oranında yükselişle 0.23 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

MİLYARDERLER YÖN VERİYOR

Kripto paralardaki yükselişin ana sebebi milyarder iş adamlarının açıklamaları olarak öne çıkıyor. İşadamı Elon Musk, katıldığı konferansta Tesla, SpaceX’in Bitcoin yatırımının olduğunu, kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımcısı olduğunu belirtmesinin ve yeniden Bitcoin kabul edeceğini açıklamasının yanında diğer iş adamları da bu yükselişte pay sahibi oldu. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, dijital paraların gelecekte Twitter’ın “büyük bir parçası” olacağını dile getirdi. Amazon’un dijital para ve blokzincir uzmanı işe almak için ilan vermesi de Amazon’un Bitcoin gibi kripto paraları ödeme aracı olarak kabul etmeye doğru ilerlediği değerlendirmelerine neden oldu.

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