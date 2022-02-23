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Bitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?

#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacak

Uzun süredir ayı piyasasının etkisinden çıkamayan ve tarihi zirvesinden neredeyse yüzde 50 oranında gerilemiş olan Bitcoin’e ilişkin olarak Fairlead Strategies’ten Katie Stockton önemli analizde bulundu. Düşüşün devam etmesi halinde Bitcoin’in 27 bin 200 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.

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Dünyayı etkisi altına alan kripto para çılgınlığı bir noktada tıkanmaya başladı. Herhangi bir otorite tarafından denetlenmeyen kripto para birimlerine ilişkin hemen herkes farklı yorumlarda bulunabiliyor. Kurumsal yatırımcıların da tercih listesine giren kripto para birimleri dünya genelinde yaklaşık olarak 2 trilyon dolarlık hareket yaratıyor.

Dev hareketin içinde aslan payını lider kripto para birimi Bitcoin elde ediyor. Bu yüzden piyasa hareketleri Bitcoin’e endeksli gerçekleşiyor.

Fairlead Strategies’ten Katie Stockton, Bitcoin’de momentum göstergelerinin bozulmaya devam etmesi halinde fiyatların büyük bir destek testine hazırlanabileceğini söyledi.

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Insider'da yer alan habere göre, 37 bin 400 dolar seviyesinde sıkışıp kalan Bitcoin için destek seviyesinin kırılması halinde düşüş trendinin 27 bin 200 dolara kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da şu anki seviyelerinden yüzde 27 oranında gerilemesi anlamına geliyor.

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Stockton aşağı yönlü momentum nedeniyle kırılma olasılığının daha da arttığını da açıkladı.

DESTEK BU HAFTA KIRILABİLİR

Düşüşü tetiklemesi beklenen 37 bin 400 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde Stockton kısa vadede aşırı satım koşullarının oluşabileceğini belirtti.

DÖNÜŞ OLURSA HEDEF 42 BİN 500 DOLAR

Stockton olumsuzluk dışında şu anki fiyat seviyelerinden yükselişin başlaması halinde 42 bin 500 dolar direncine ulaşılmasının da muhtemel olduğunu belirtti.

KASIM AYINDA TARİHİ ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Kasım ayında tüm kripto para birimlerinde gerçekleşen ralli Bitcoin liderliğinde başlamıştı. Bitcoin hızlı yükselişle 69 bin dolara kadar çıkmıştı. Sonrasında ise sert satış dalgasıyla karşılaşarak 37 bin dolar seviyelerinde denge arayışına girmişti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gerilimi, Fed’in faiz artırım hamlesi beklentisi, altın fiyatlarındaki artış, enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte kripto para madencilik faaliyetlerinin kârlılığının azalması, çip sorunundan ötürü madencilik cihazlarının üretiminin sınırlı kalması, ülkelerin kripto paralar üzerinden vergi alma ve regülasyon çalışmalarının devam etmesi piyasada olumsuzluğu körüklüyor.

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

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