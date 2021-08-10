Bitcoin fonlarından çıkış sürüyor

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin fonlarında çıkışlar devam ediyor. Coinshares tarafından açıklanan verilere göre, Bitcoin bağlantılı yatırım ürünü ve fonlardan 5 haftadır çıkış gerçekleşiyor.

6 Ağustos'ta tamamlanan hafta itibarıyla Bitcoin bağlantılı yatırım ürünlerinden 33 milyon dolar çıkış yaşandı. Geçtiğimiz hafta bu rakam 19.7 milyon dolar seviyesindeydi.

Verilere göre yıl başından bu yana ise anılan ürünlere 4.2 milyar dolar para girişi izlendi.

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