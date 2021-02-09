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Ekonomi
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

Bitcoin fiyatları yükselişe doymuyor

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Bitcoin fiyatları yükselişe doymuyor
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Milyarder iş adamı Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından fiyatlarda hızlı yükseliş yaşanmaya başladı.

Tesla'nın Ocak ayında 1,5 milyar dolar tutarında Bitcoin aldığını açıklaması ve ürünlerinin satın alınmasında Bitcoin'i sınırlı oran  ile de olsa ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlandığını duyurması Bitcoin fiyatına rekor kırdırmaya devam ediyor.

Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde 47513,57 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda dün sabaha göre yüzde 21,51 artışla 46497,72 dolar seviyesinde. Yıl başından bu yana getiri ise yüzde 58,52 seviyesine ulaştı.

Analistler Paul Tudor Jones II ve Bill Miller gibi milyarder  yatırımcıların yönettikleri hedge fonların Bitcoin'i enflasyona karşı  potansiyel bir hedge, koruma olarak görmelerinin fiyata destek vermeye devam ettiğini vurguluyorlar.
   

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