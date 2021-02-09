Bitcoin fiyatları yükselişe doymuyor

Tesla'nın Ocak ayında 1,5 milyar dolar tutarında Bitcoin aldığını açıklaması ve ürünlerinin satın alınmasında Bitcoin'i sınırlı oran ile de olsa ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlandığını duyurması Bitcoin fiyatına rekor kırdırmaya devam ediyor.



Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde 47513,57 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda dün sabaha göre yüzde 21,51 artışla 46497,72 dolar seviyesinde. Yıl başından bu yana getiri ise yüzde 58,52 seviyesine ulaştı.



Analistler Paul Tudor Jones II ve Bill Miller gibi milyarder yatırımcıların yönettikleri hedge fonların Bitcoin'i enflasyona karşı potansiyel bir hedge, koruma olarak görmelerinin fiyata destek vermeye devam ettiğini vurguluyorlar.

