Bitcoin'in kaderi yine onun elinde! Elon Musk bunu yapabilir mi?

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yüzde 50'sini yenilenebilir kaynaklardan kullanmaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamasıyla birlikte, Bitcoin fiyatlarında yeniden alımlar gözlendi. Bitcoin fiyatları 40 bin dolar seviyesini aşarken; bugün içerisinde en yüksek 40 bin 794 dolar seviyesine ulaştı. Bitcion, en düşük ise 39 bin 569 dolar seviyesini görürken; saat 13.41 itibarıyla yüzde 0.37 oranında yükselişle 39 bin 968 dolar seviyesinde hareket etti.

Ethereum fiyatları ise, bugün içerisinde en yüksek 2 bin 639 dolar seviyesini, en düşük ise 2 bin 541 dolar seviyesini gördü. Ethereum fiyatları saat 13.48 itibarıyla yüzde 1,69 oranında yükselişle 2 bin 583 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto para piyasalarında bulunan en büyük 100 para biriminden sadece üç tanesi değer kaybederken, ilk 10 kripto para birimden değer kaybeden olmadı. Tüm kripto para piyasalarında toplam hacim 1.0 trilyon 741 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

ELON MUSK AYI PİYASASINA SON VEREBİLİR Mİ?

Yusuf Topçu – Marbaş Menkul Araştırma Müdürü

Yaklaşık 2 ay kadar önce 64 bin 500 doların üzerinde zirve yapan Bitcoin’de yaşanan sert düşüş 30 bin dolar seviyesinde dip yapmış gibi gözüküyor. Özellikle son dönemde yaşanan bu fiyat hareketlerinin başrolü ise Tesla ve SpaceX kurucu ve yöneticisi Elon Musk.

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin madencilerinin enerji kaynağı olarak kullandığı fosil yakıt miktarının çok yüksek oranlarda artmaya başlaması üzerine yaptığı yorum Bitcoin fiyatını aşağıya çekmişti. 2021 yılının başında Musk’ın şirketi Tesla 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin almış ve gelecekte Bitcoin ile ödeme alacağını duyurmuştu.

Musk, daha sonra fosil yakıt tüketimi sebebiyle Tesla’nın Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul etmesini askıya aldığını duyurmuştu. Son olarak ise, dün yaptığı açıklamada Bitcoin madencilerinin, kullandığı enerjinin yüzde 50’inin temiz ve yenilenebilir kaynaklardan geldiğini göstermesi durumunda tekrar Bitcoin’i ödeme olarak kabul edeceğini söyledi. Bitcoin, dün itibarı ile tekrardan 40 bin doların üzerinde.

Son dönemde Bitcoin fiyatları, adeta bir hız treni (Roller-coaster) gibi hareket ediyor. 4 yılda bir geldiği iddia edilen kripto paralarda ayı piyasasının başlamasında, devam etmesinde ve belki de bitmesinde en etkili olacak isimlerin ise başında yine Elon Musk geliyor.

BITCOIN’DE ORTA VADEDE YÖN YUKARI

Eray Dengiz - Kriptomeda Kurucusu

Bitcoin fiyatı, ABD doları karşısında 40 bin dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin, 40 bin dolarlık direnç bölgesini kırarak ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın oldukça üzerine yerleşti. Bitcoin’nin bu yükselişini genel anlamda Elon Musk’ın Twitter hesabından Bitcoin ile satışlara yeniden başlandığını duyurmasının ardından BTC’de yüzde 12 civarında olumlu etki yarattığını düşünüyorum. Kısa vadede beklentim ise; Bitcoin fiyatında iniş çıkışlar olabilir ancak orta ve uzun vadede yükselişin devam edeceğini umuyorum.

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin için bir pozitif haber olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan geldi. Resmi para birimi olarak ABD dolarını kullanan ülke, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesi, MicroStrategy ise, 400 milyon dolarlık Bitcoin satın alma kararı almasının ardından yükseliş trendi kaçınılmaz oldu.

Son olarak; PlanB’nin bu sene için olan değerlendirmesinde Bitcoin’in hareketlerinin bir hayli hızlanabilir ve aynı 2017 rallisinde olduğu gibi yükseliş yaşanabileceğini vurgulamıştı.

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