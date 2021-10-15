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HABERLEREkonomi Haberleri

Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu? Kritik tarih 18 Ekim!

#Kripto Para#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)
Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 Ekim
Şenay ZERENBarış ÖZKAN

Bitcoin fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını onaylayabileceği haberiyle tarihi zirveye adım adım yaklaşırken, 18 Ekim tarihinde ABD tarafından beklenen onayın gelmesiyle yeni rekorlar görülebilir. Bitcoin fiyatlarında yıl sonunda 80 bin dolar seviyelerinin görülebileceği öngörülürken; İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan ve Huobi Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ve olası beklentilerini hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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Bitcoin fiyatları yaklaşık 3 ay önce 30 bin dolar seviyesinin altını görürken, bir süredir devam eden yükseliş hareketiyle bugünkü işlemlerde 60 bin dolar sınırına yaklaştı. Tarihinde ilk defa daha çok haber bazlı sert yükselişlere sahne olan Bitcoin fiyatlarının bu yaşanan yükselişinin arkasındaki sebep, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Bitcoin ETF (Borsa Yatırım Fonu) başvurularını onaylayabileceği haberi ve risk iştahının artmasıyla özellikle kurumsal yatırımcıların riskli varlık olarak görülen kripto para birimlerine yatırım yapmaları olarak sayılabilir.

18 Ekim Pazartesi günü Bitcoin ETF başvurusunun onayı beklenirken, onayın gelmesi halinde Bitcoin fiyatlarında yeni bir tarihi rekorun gelmesi bekleniyor. Piyasanın uzmanları, olumlu bir senaryoda yıl sonunda Bitcoin fiyatının 80 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceğine işaret ediyor.

BITCOIN 6 AYIN ZİRVESİNDE

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3 gündür aralıksız yükselişini sürdüren Bitcoin (BTC), bugün içerisinde en yüksek 59 bin 946 dolar seviyesine kadar tırmanarak tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. BTC böylelikle 16 Nisan tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken, tüm zamanların rekor seviyesini 14 Nisan’da 64 bin 813 dolara yükselerek kırmıştı.

Bitcoin bugün içerisinde en düşük 56 bin 891 doları görürken; saat 13.08 itibarıyla yüzde 3,12 oranında yükselişle 59 bin 247 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 Ekim

SIRADA ETHEREUM MU VAR?

Ethereum (ETH) fiyatları da, Bitcoin’deki yükselişe eşlik ederek 7 Eylül tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. ETH, bugünkü işlemlerde 3 bin 856 dolara kadar tırmanarak yaklaşık 1,5 ayın zirvesine ulaşırken, gün içerisinde en düşük ise 3 bin 735 dolar seviyesine kadar geriledi. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi ETH, şu dakikalarda ise yüzde 0,38 oranında yükselişle 3 bin 773 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, Bitcoin ETF (Borsa Yatırım Fonu) onayından sonra sırada Ethereum ETF’sinin konuşulabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 Ekim

BİTCOİN ANA AKIM BİR YATIRIM ARACI OLMAYA YAKLAŞIYOR
Şant Manukyan - İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü

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Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 Ekim

Şu andaki bu yükseliş ağırlıklı Bitcoin'e yönelik bir ETF (Borsa Yatırım Fonu), onay beklentisiydi. Nitekim pazartesi günü en şanslı diyebileceğimiz ETF başvurularından birinin sonucu var. Dolayısı ile bir süredir zaten vadeli piyasalarla spot fiyatlar arasındaki farka baktığımızda buna yönelik pozisyon alındığını görüyorduk.

Bu aslında ideal bir ETF formu değil. Çünkü, spot Bitcoin alımları yapılmayacak, vadeli piyasada Bitcoin alımı yapılacak ama geldiğimiz yere bakılırsa ' Bu bir lale balonudur, bir dolandırıcılıktır'dan başlayıp da artık Amerikan borsalarında alınıp satılan bir borsa yatırım fonuna dönüşmüş bir Bitcoin finansal varlığından bahsedebilir hale geldiğimiz için tabi son derece pozitif.

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Gözler kripto paralarda Son 8 yılda 6 defa...

Gözler kripto paralarda! Son 8 yılda 6 defa...

Peki risk nedir? Önemli bir beklentinin sonuna gelmiş olacağız. Dolayısı ile bir realizasyon görme ihtimalimiz var bu haberle beraber. Ama biraz daha orta vadeli bakarsak regülasyonların gelmesi, ana akım finansal ürünlerin gelmesi bu işi kenarda takip eden insanların yani 'Ben bilmediğim bir yerden Bitcoin almam' diyen insanların yavaş yavaş buraya gelmesine neden olacak. Dolayısı ile bir haberi al, gerçekleşmeyi sat gelişmesi olsa bile ben olumlu görüyorum. Bitcoin'den sonra sırada elbette Ethereum gelecek. Çünkü oranın vadeli piyasaları son dönemde Bitcoin'den daha derinleşmeye başladı.

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Bunun devamında daha sert regülasyonlar da gelecek. Yani 'her şey bitti, ABD bu işte çok liberal' diyemeyiz. En son açıklanan veride madencilerin de ABD'ye taşındığını gördük. ABD giderek önemli bir merkez haline geliyor. Dolayısı ile regülasyonlar da önemli olacaktır. Ama yavaş yavaş uçlarda veya marjinal bir yatırım aracı olarak gözüken Bitcoin ana akım bir yatırım aracı olmaya yaklaşıyor.

BİTCOİN REKORA MI GİDİYOR?
Beste Naz Süllü – Huobi Araştırma Müdürü

Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 Ekim

Bitcoin (BTC) yeniden 60 bin dolar seviyesini test ederek sadece üç ay önce gördüğü 30 bin dolar seviyesinden bu yana değerini ikiye katlamış oldu. Son üç ay içerisindeki bu hızlı artış ilk olarak fiyatın 30 bin dolar seviyesine gelmesi ve kurumsal talep bakımından iskontolu görülen bu rakam sonrası talebin yeniden canlanması oldu.

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Madenciler, Çin’in yasağına rağmen ki her Çin’in FUD (korku) haberi beraberinde ralli getirmiş, satmadan havuzlarında BTC biriktirmesi, uzun vadecilerin de 30 bin dolardan aldıkları Bitcoin’leri satmadan ilerlemesi oldu. Ancak son üç haftadır hikâye daha çok ABD’nin menkul kıymetleri düzenleyici kuruluşu SEC’in Bitcoin ETF (Borsa Yatırım Fonu) başvurularını önümüzdeki hafta pazartesi onaylayabileceği oldu.

SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) kendisine gelen 2013 yılından bu yana birçok kripto para ETF başvurusunu manipülatif olduğu nedeniyle reddederken, yeni Başkan Gensler’ın tutumu ve ABD’nin, Çin’in kripto paraları yasaklamasının ardından otomatik olarak lider konuma gelmesiyle tutumu değişmiş olabilir.

Kripto paralarda hareketlilik Bitcoin ve Ethereum rekor mu kıracak

Kripto paralarda hareketlilik! Bitcoin ve Ethereum rekor mu kıracak?

18 Ekim tarihinde ProShares’in Bitcoin ETF başvurusunun onayı halinde Bitcoin 65 bin dolar seviyelerine doğru yeni bir rekor tazeleme isteği duyabilir. Sene sonuna kadar 80 bin dolar beklentimizin devam ettiği şu dönem içerisinde bizim risk olarak gördüğümüz en önemli konu ay sonuna kadar çıkması beklenen ABD Dijital Dolar raporu. Bu raporun içeriğini henüz bilmiyoruz fakat öncesinde Çin’in tutumunu gördük. Bu konuda dikkatli ve ihtiyatlı olmak gerekir. Henüz kripto paraları düzenleyen regülasyonun olmamasına rağmen, SEC’in düzenlemesi olmayan bir sektörün ETF’ine onay vermesi ileride sektörün önünün açık olacağına işaret ettiği için direk ve dolaylı yoldan Bitcoin’i destekleyebilir.

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ETF Nedir?

Gelelim ETF’in ne olduğuna, Normal bir ETF içerisinde hisse senedi, emtia, para birimleri olurken, sepetin değeri bu temel varlık fiyatlarındaki değişime dayanır. Hisselerde temettü ve sahiplik vardır. Ancak Bitcoin ETF’inin farkı, sahipliğinin olmaması, temel dayanağı olan Bitcoin’in blokzincirinde diğer coinlerle etkileşiminin yüksek olması. Son olarak ise, ETF’e ödenen komisyonun tamamının fon yönetimine değil, bir kısmının Bitcoin satın alınıp saklanması için kullanılacak olması.

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