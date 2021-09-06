Bitcoin fiyatları 4 ayın zirvesini gördü! Yükseliş sürecek mi? Uzman isimler değerlendirdi

Bitcoin'ni resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador'da, ilgili yasanın 7 Eylül’de (yarın) yürürlüğe girecek olması sebebiyle; Twitter ve Reddit’de başlatılan Bitcoin kanununu destekleme kampanyasıyla beraber Bitcoin fiyatları yükselişe geçti.

El Salvador, Bitcoin ATM’leri kurmaya ve vatandaşlarının kripto para birimini dolara çevirmesini kolaylaştırmaya çalışıyor. El Salvador, bu bahsedilen dönüşümün sağlanması için 150 milyon dolarlık bir fon oluştururken, ayrıca hükümetin dijital cüzdanlarını indiren vatandaşlarına kimlik numaralarını doğruladıkları takdirde 30 dolar değerinde Bitcoin vereceğini açıkladı.

Bu haberler sonrası Bitcoin fiyatları 52 bin dolar sınırına yaklaşırken, böylelikle 13 Mayıs tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Bitcoin fiyatları, 51 bin 958 dolar seviyesine kadar yükselirken; gün içerisinde en düşük ise 50 bin 934 doları gördü. Bitcoin, saat 13.01 itibarıyla ise, yüzde 3,23 oranında yükselişle 51 bin 806 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum fiyatları da, gün içerisinde en yüksek 3 bin 981 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0.97 oranında yükselişle 3 bin 955 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Peki, Bitcoin fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban ve Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

BİTCOİN’DE DİKKAT ÇEKEN İKİ ÖNEMLİ NOKTA

Mehmet Çoban - Bitci.com Araştırma Müdürü

BitcoinDolar paritesinde dikkat çeken iki önemli nokta var. Bunlardan ilki 20 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yükseliş trendi. Parite 26 Ağustos tarihinde bu trendin üzerindeydi. Ancak bu tarihte seviyenin altına sarktı. Zaman zaman tekrar üzerine çıkma denemeleri olsa da parite hala bu trend çizgisinin altında… Bir diğer önemli trend çizgisi ise paritede rekorların geldiği ve 2020 Ekim ayında başlayan çizgi. Bitcoin son günlerde yaşadığı yükselişe rağmen bu trend çizgisinin de altında.

İşte bu iki kritik trend şimdi bir noktada kesişti. Orası da 53 bin 300 – 53 bin 500 dolar bandı. Parite bu bandı aşabilirse, her iki trend çizgisinin de üzerine çıkmış olacak. Yani Bitcoin’de yukarı ivmenin teyidini biz bu bandın kırılmasıyla alacağız.

Bu bandın kırılması ise, ara direnç noktaları olmak üzere kademeli de olsa 60 bin - 64 bin dolar bandının hedeflenmesini sağlayabilir. Zaten haftalık grafikte de oluşan bir çanak formasyonu ve bu formasyonun direnç noktası olan 47 bin 193 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar var.

İşte yukarıda belirttiğimiz 53 bin 300 – 500 dolar bandının kırılması bu formasyonunun da hedef noktası olan 60 bin – 64 bin bandına doğru bir ivmelenmeyi başlatabilir. Yani, BitcoinDolar paritesinde yukarı hareketlerde bu band mihenk taşı konumunda. Olası geri çekilmelerde ise, daha önce direnç noktası olarak çalışan 48 bin 100 ve 46 bin 779 dolar seviyeleri dikkat edilmesi gereken destek noktaları konumunda bulunuyor.





ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ALTCOİNLERİN DÖNEMİNİ GÖRECEĞİZ

Kadir Kurtuluş - Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı

Genel olarak yükseliş sezonuna girdik. Hash Rate’lerde (işlemci gücü) sorun yok, kripto paralardaki artışların yarattığı ilgi ile yeni yatırımcı sayısı artıyor ve bu durum da çıkışlarda daha düzeltme bile olmadan artış trendinin devamını sağlıyor.

Kurumsal yatırımcılar uzun vadeli pozisyonlar almaya başladı ve geri kalmış bazı ülkelerin Bitcoin gibi kripto paraları resmi para ilan edeceğini açıklaması trendi iyi yönde etkiliyor. Burada kripto para piyasasının hitap ettiği kesimin özellikle iyi birer sosyal medya kullanıcı olması, iyi yönde yapılan PR çalışmalarında hızla etkilenip piyasada kalmalarının ya da yeni giriş yapmalarının önünü açıyor. Önümüzdeki günlerde altcoinlerin dönemini göreceğiz, teknolojisi ve kullanılabilirliği ile öne çıkan altcoinler hacimde ilk 10 kripto paranın belirleyicisi olacak.

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