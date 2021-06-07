Bitcoin Cash Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Bch Ne Demek? Kripto Para Bitcoin Cash Coin Nasıl Alınır?

Bitcoin cash en değerli kripto paralar arasında yer almaktadır. Bitcoin cash blok zamanı yaklaşık olarak 10 dakika olarak bilinir.

Bitcoin Cash Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Bitcoin cash adından da anlaşılacağı üzere Bitcoin'in bir alt coinleri arasında bulunan coindir. Bitcoin cash kısaca Bitcoin çatalı olarak da bilinir. 2017 yılının Ağustos ayında kripto dünyasına giriş yapmıştır. Bitcoin cash bir spin-off olarak da adlandırılıyor. Bazı kripto alışveriş sitelerinde ise kısaca Bcash olarak adlandırılmaktadır. Bitcoin Cash Bitcoin kripto parasında yer alan bölünme ile birlikte meydana gelmiştir. Tam olarak 2018 yılında iki ayrı para birimine ayrılmıştır. Bitcoin cash kripto parasının tedarik limiti ise 21 milyondan fazladır.

Dünya'nın en güvenilir kripto paralar arasında yer alan bitcoin cash popüler altcoinleri oluşturmaktadır. 2021 yılı itibari ile bir Bitcoin cash tam olarak 6.5 bin TL'ye tekabül etmektedir. Bitcoin cash 2018'de bir bölünme yaşadıktan sonra BTC cash ve BTC SV olarak iki ayrı kriptoya ayrılmıştır. En çok işlem yapılan kripto para listesinde yer almaktadır. Bu kripto paranın diğer kripto paralarına göre birçok avantajı da bulunmaktadır.

Bitcoin cash madenciliğe de olanak tanıyan kripto paradır. Blockhain sistemi üzerinde işlem gören ve bloklama süresi oldukça düşük olan Bitcoin cash en güvenilir olan kripto paralardan bir tanesidir. Bitcoin cash madenciliği hem bireysel olarak yapılmakta hem de dilerseniz bir havuza dahil olarak da yapabilirsiniz. Hızlı bir onay sistemi olan Bitcoin cash normal Bitcoin parasından bir takım farkları da yer almaktadır. Bitcoin cash daha hızlı ve ucuz bir işleme sahiptir. Bitcoin'e göre bu yönden ayrılmaktadır. Aynı zamanda blok limiti de bitcoine göre 7 MB daha fazladır.

Bitcoin cash madenciliği yapmak için ASIC adlı cihazlara sahip olmanız şarttır. ASIC cihazlarını kullanarak hızlı bir şekilde Bitcoin cash madenciliği yapmak mümkündür. Eğer madencilik yaparsanız her yakalamış olduğunuz blokta da sizlere bir ödül verilmektedir.

BCH Ne Demek?

Bitcoin cash kripto parasının kısaca kısaltılmış hali BCH olarak adlandırılmaktadır.

Kripto Para Bitcoin Cash Coin Nasıl Alınır?

Kripto para Bitcoin Cash almak için öncelikle bir atkım sitelere üye olmanız gerekiyor. Hem ülkemiz merkezli hem de yurt dışı merkezli olmak üzere kripto para alışverişini sağlayan siteler bulunmaktadır. Bu sitelere üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Üyelik gerçekleştirirken site tarafından kimlik bilgilerinizin fotoğrafları istenebilir. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra üyeliğinizi açarak ilk olarak para yatırmalısınız. Bunun için de havale ya da EFT seçeneklerinden bir tanesini kullanabilirsiniz. Havale seçeneğine gelerek yatırmak istediğiniz miktar kadar Türk lirası ya da dolar yatırabilirsiniz.

Eğer başka bir kripto para cüzdanınız var ise buradan da direkt olarak gönderim sağlamak mümkündür. Gönderim yaptıktan sonra Bitcoin cash kripto parasına tıklıyoruz. Hemen aşağıda yer alan al butonu bulunuyor. Buraya gelerek piyasayı seçiyoruz. Piyasadan ne kadar Bitcoin cash almamız gerektiğini ekliyoruz. Ekledikten sonra doğrudan al butonuna tıklayarak bir müddet bekliyoruz. Başarılı ibaresi gelince satın alma işlemi tamamlandı anlamına geliyor.

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