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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 08:05,Son Güncelleme:

Bitcoin 9,300 dolar sınırına yükseldi

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Bitcoin 9,300 dolar sınırına yükseldi
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Yeni haftanın başında 9,000 doların altını gören Bitcoin, sonradan toparlanarak yeniden 9,000 doların üzerine döndükten sonra tırmanışını sürdürdü ve 9,300 dolar sınırına yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 20’si gerilerken, gerileyenlerin yalnızca bir tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı. Bu gelişmelerle, haftanın ilk günü 9,100 dolar sınırına yükselen Bitcoin, Salı günün ilk saatlerinde bir ara 9,375 doları gördükten sonra, 9,300 doların altına çekildi. Kripto piyasalarının en büyük hacimli para birimi son 24 saatte yüzde 2.17 artışla 9,286 dolara yükseldi.

Toplam 5,696 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,684 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 24 milyar dolar artışla 52.59 milyar dolardan 76 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam piyasa hacmi 268.81 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 63.6’sını Bitcoin oluşturuyor.

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