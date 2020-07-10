Bitcoin 9,200 doların altına döndü

Kripto para piyasalarındaki genel satış dalgasına bağlı olarak, son 24 saatte en büyük 100 birimin yalnızca 73’ü gerilerken, ilk 10 birimden 9’u gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, 1 Haziran’daki 10,377 dolardan hızla 9,000 dolar sınırına düşen ve Perşembe gününün ilk saatlerinde de 9,450 doları gören Bitcoin, yüzde 2.19 düşüşle 9,177 dolara döndü.

Toplam 5,709 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,828 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 10 milyar dolar düşüşle 76 milyar dolardan 66 milyar dolara geriledi. Böylece toplam piyasa hacmi de 24 saatte 275 milyar dolardan 269 milyar dolara düştü. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.8’ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.19 düşüşle 9,177.87 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.25 düşüşle 239.30 dolar,

3.Tether yüzde 0.28 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.61 düşüşle 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 2.20 düşüşle 235.70 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 2.23 düşüşle 183.12 dolar,

7.Cardano yüzde 2.70 düşüşle 0.11 dolar,

8.Litecoin yüzde 2.15 düşüşle 43.88 dolar,

9.Binance Coin yüzde 2.47 düşüşle 16.55 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 1.25 düşüşle 0.14 dolardan işlem görüyordu.

Analistlere göre satış dalgasını, küresel ekonomideki genel durgunluk dalgasının gündemde olması, özellikle gelecek dönemde kripto paralara olan ilgiyi azaltabileceğine ilişkin kaygılar destekliyor.

Küresel ekonomiye ilişkin kaygıların yanında ABD ile Çin arasındaki gerginliğin giderek yükselmesi de kripto para piyasalarındaki satış eğilimini destekliyor. Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliğin, küresel ekonomik durgunluk kaygılarını artırması da, kripto para piyasalarındaki satış eğilimini artırdığına dikkat çekiyor.

Kripto para piyasalarındaki genel geri çekilme eğilimine karşın, altın fiyatlarının son dokuz yılın en yüksek düzeylerine yükselmesinin de bu savı desteklediğine işaret eden analistlere göre, kripto para piyasalarındaki yükselişlerin halving (yarılama) dönemi sonrası başlayabilir.

Haber sunucusu Joe Kernen'in bir yıl önce CNBC'de yaptığı bir analizde, Bitcoin blockchain protokolünün ikinci yarılanmasının (halving) Bitcoin fiyatında bir katalizör görevi görebileceğini söyledi. Kernen, altın ve gümüş fiyatlandırmalarına da değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Altından ürettiğimiz ürünlerle, aynı miktarda altın üretmek 62 yılımızı alır. Aynı analizi Bitcoin, gümüş ve diğer başka bir şey ile yaparsanız da aynı akış metriğiyle karşılaşabilirsiniz. Gelecek yarılanmada Bitcoinin altının olduğu noktaya yükseldiğini görebiliriz.

Bitcoin’de Mayıs ayında gerçekleşen üçüncü yarılama işleminin ardından blok başına üretim 6.25 Bitcoin’e düşmüştü.

Bitcoin’de dördüncü halving işleminin 2024 yılında gerçekleşmesi bekleniyor; bir başka deyişle, 2024 yılında Bitcoin madencilerinin kazanacağı blok ödülü 3.125 Bitcoin olacak.