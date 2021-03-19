Bitcoin 60 bin dolara yaklaşmaya başladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları aşan Bitcoin, kâr satışlarıyla 58,000 dolar sınırına döndü.



Son 24 saat içinde 54,253.58 ve 60,116.25 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.28 düşüşle 58,043.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.59 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 82.9 milyar dolara geriledi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.13 düşüşle 1,784.77 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 3.13 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 205.44 milyar dolara geriledi.



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 2.86 düşüşle 264.88 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 6.24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.93 milyar dolara geriledi.



Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 29 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 776.54 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birim arasındaydı.



Toplam 8,884 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,729 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9’unu Bitcoin, yüzde 11.6’sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 13 milyar dolarlık düşüşle 141 milyar dolar düzeyindeydi.



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"Fed toplantısının ardından konuşma yapan Powell enflasyon beklentisi doğrultusunda piysaya müdahale etmeyi düşünmediklerini, ekonomik toparlanmanın bunun önüne geçeceğini belirtti. Konuşma sırasında ilave likidite desteğine değinen Powell önümüzdeki günlerde bunu konuşacaklarını açıkladı. Ekonomik büyüme tahmininin ise beklenenden yüksek gelmesi spot alıcılarını tetikledi. Bankacılık devleri arasında olan Morgan Stanley, Bitcoin'i yatırım yapılabilir bir varlık olarak gördüğünü açıkladı. İnancı doğrultusunda hareket eden Banka, yatırımcılarına sepetlerinde Bitcoin'in de olması gerektiğine değindi ve yatırımcılarına kripto para hizmeti vermek için düğmeye bastı. Yanı sıra, yatırımcıların, Bitcoin konusunda kendilerini eğitmelerine ve temkinli olmaları gerektiğine değindi. ETH 2.0 güncellemesinin başlatılmasının ardından borsalarda kıtlık yaşanmaya başladı. Merkeziyetsiz finans popüler olunca Ethere olan talep artmaya devam etti. Böylelikle kullanılmak üzere alınıp depolanan ETH miktarlarında artış oldu. Borsalardan çekim devam ediyor.



En büyük kripto fonu Grayscale, artık müşterilerine beş farklı kripto para birimi ile yeni tröstler kullanma imkanı sunuyor. Grayscale Investments, Chainlink (LINK), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Basic Attention Token (BAT) ve Decentraland (MANA) coinlerine dayalı beş yeni kripto para birimi tröstü başlattığını duyurdu. Duyurunun ardından bu 5 kripto para biriminde yüzde 100e varan yükselişler görüldü.

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