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Bitcoin 5 ayın zirvesinde! Yeni rekor için bu seviye kritik

#Kripto Para#Bitcoin (BTC)#Ethereum Fiyatları
Bitcoin 5 ayın zirvesinde Yeni rekor için bu seviye kritik
Şenay ZEREN

Bitcoin fiyatları günlerdir süren yükseliş hareketini sürdürürken, bugün de dün gördüğü 5 ayın en yüksek seviyesine yakın hareket ediyor. Uzmanlar olası kar satışlarına karşı yatırımcıları uyarırken; Bitcoin'de yeni tarihi rekorun görülmesi için 60 bin 300 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirtti. Bitci Araştırma Müdürü Mehmet Çoban ve Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz kripto para piyasalarındaki son durumu hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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Bitcoin fiyatları adım adım tarihi zirvesine doğru ilerlerken dünkü işlemlerde 57 bin 802 dolar seviyesine kadar yükselerek 12 Mayıs tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Bugünkü işlemlerde de geçtiğimiz 5 ayın en yüksek seviyesine yakın bir seyir gösteren Bitcoin’in işlem hacmi 1 trilyon doları aştı.

Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükseliş hareketinde kurumsal alımların ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın kripto para birimleri ile ilgili ‘yasaklama olmayacak’ sözlerinin etkisi olurken; uzmanlar yatırımcıları olası kar satışlarına karşı temkinli davranmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Bitcoin fiyatları kritik sınırı aştı Yeni zirve gelir mi

Bitcoin fiyatları kritik sınırı aştı! Yeni zirve gelir mi?

Bitcoin fiyatları, gün içerisinde en yüksek 57 bin 627 dolar seviyesini, en düşük ise 56 bin 447 dolar seviyesini görürken; saat 12.53 itibarıyla dünkü fiyatına göre yüzde 0,45 oranında düşüşle 57 bin 75 dolar seviyesinde hareket ediyor. Uzmanlar, Bitcoin’de ilk etapta 60 bin 300 dolar seviyesinin üzerinde olacak kapanışların, yeni zirvelerin görülmesi konusunda kritik olduğunu belirtti.

Bitcoin 14 Nisan tarihinde 64 bin 813 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı

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Bitcoin 5 ayın zirvesinde Yeni rekor için bu seviye kritik

Ethereum fiyatları da yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürürken; bugün içerisinde en yüksek 3 bin 544 doları, en düşük ise 3 bin 420 dolar seviyesini gördü. Ehtereum fiyatları, şu dakikalarda ise yüzde 1.78 oranında düşüşle 3 bin 430 seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin 5 ayın zirvesinde Yeni rekor için bu seviye kritik

BITCOIN’DE YENİ BİR YÜKSELİŞ TRENDİ OLUŞABİLİR
Mehmet Çoban - Bitci Araştırma Müdürü

Bitcoin 5 ayın zirvesinde Yeni rekor için bu seviye kritik

BitcoinDolar paritesi son derece kritik bir trend çizgisinin direnç seviyesinin üzerine çıktı. Bu son derece önemli. Zira paritede özellikle 56 bin 800 – 57 bin dolar bandının üzerine çıkılması 2020 Ekim ayının ortasında başlayan ve Bitcoin’de rekorların geldiği yükseliş trendinin yeniden üzerine çıkılması anlamı taşıyor. Parite 2021 Mayıs ayında bu trendin altına sarkmıştı. Şimdi takip edilmesi gereken nokta bu trendin destek olarak çalışıp çalışmayacağı.

Kripto para borsası Coinzo kapandı

Kripto para borsası Coinzo kapandı

Şu anki konjonktür yapı ve yatırımcı ilgisi henüz teyidini almamakla birlikte bu trendin destek olarak çalışma ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Beklentilerimiz dahilinde bu trendin destek olarak çalışması paritede şu anki teknik görünüm itibariyle ilk aşamada 60 bin 300 – 60 bin 400 bandına doğru bir ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. Bu seviyelerin üzerinde ise 62 bin ve 63 bin 800 dolar dirençleri bulunuyor.

Şunu da belirtmekte fayda var; paritenin şu ana kadarki yükselişleri bir tepki alımı niteliğindeydi. Yukarıda belirttiğimiz trend çizgisinin üzerinde yapılacak kapanışlarda paritedeki tepki hareketinin yeni bir yükseliş trendine dönüşme olasılığı var.

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Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Olumsuz senaryoda ise 56 bin – 56 bin 500 dolar bandı önemli destek noktası. Olası kar satışlarında bu seviyelerden tepki gelmesi gerekiyor. Aksi taktirde 53 bin 500 – 54 bin 300 dolar bandı test edilebilir. Paritede yakalanan olumlu havanın devamı için kesinlikle bu seviyenin altına gelinmemesi gerekiyor.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Eray Dengiz – Kriptomeda Kurucusu

Bitcoin 5 ayın zirvesinde Yeni rekor için bu seviye kritik

Bitcoin fiyatı, son zamanlarda yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Geçen hafta içinde 56 bin doları gören Bitcoin, 11 Ekim Pazartesi günü 57 bin doları da aştı.

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Dünyanın en değerli kripto varlığının fiyatı, 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesi olan 57 bin 802 dolara yükseldi. Böylelikle Bitcoin 64 bin 900 dolar seviyesindeki rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaşmış görünüyor.

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Bakıldığı zaman son zamanlarda, Bitcoin’i etkileyen çok sayıda olumlu olay gerçekleşti. Dijital varlığın toplam piyasa değeri, sermayesi 928 milyar dolar olan Facebook ve 795 milyar dolar değerindeki Tesla gibi şirketleri geçerek 1 trilyon doları aştı.

Aynı zamanda bir başka olumlu etken, Çin’in kripto para ticaretini ve her türlü faaliyetini yasaklamasından sonra, ABD’den Bitcoin ve kripto para piyasası için herhangi bir yasaklama yapmayacağını dile getirmesi ve kurumsal alımların da Bitcoin’in bu haftaki yükselişinde etkili olduğunu düşünüyorum.

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#Kripto Para#Bitcoin (BTC)#Ethereum Fiyatları