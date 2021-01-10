MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBitcoin 40 bin doların üzerinde tutundu
GeriEkonomi Bitcoin 40 bin doların üzerinde tutundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Bitcoin 40 bin doların üzerinde tutundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitcoin 40 bin doların üzerinde tutundu
Abone Olgoogle-news

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, artan kurumsal alımlarla, gördüğü 41,946 dolarlık yeni zirveden gerilediği 40,000 doların üzerinde hareket ediyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.59 artışla 40,591.37 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 23.44 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 730.8 milyar dolardan, 755 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşün olmadı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 105.3 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 153 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,028 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.5’ini Bitcoin oluşturuyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle