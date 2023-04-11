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Bitcoin 30 bin doları devirdi

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoin 30 bin doları devirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:13

Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin doları yaklaşık 9 ay sonra aştı.

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Bitcoin 2023 yılında değer kazanmaya başladı. Tarihi rekoru olan 69 bin doları geçemese de kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Bitcoin fiyatı bu yıl yüzde 80'den fazla değer kazanarak 10 Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı.

ABD'de meydana gelen bankacılık krizi nedeniyle Fed'in faiz artırım patikasının sonuna geldiğine kanaat getiren yatırımcılar nedeniyle ortaya çıkan iyimserlik kripto paralara yaramaya başladı.

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Analistler, 2023 yılının en iyi performans gösteren varlığının şu an için Bitcoin olduğunu belirtirken direnç noktası olarak da 30 bin 500 doları öne çıkardılar. Destek olarak ise 29 bin 200 dolar ve sırasıyla 28 bin dolara gerileme olabileceğini belirten analistler direncin üst noktasının 32 bin dolar olduğunu açıkladılar.

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ZİRVEDEN ALANLAR YİNE ZARARDA

Bitcoin ne kadar yükselse de 69 bin dolar tarihi zirvesine yakın noktalardan Bitcoin alan ve elinde tutanlar yine zararda. Doların enflasyonu, paranın zaman değeri hesaba katıldığında Bitcoin şu anda dev zararını kapatmakta zorlanacağa benziyor. Başka bir deyişle 2021 Kasım ayında 69 bin doları gören Bitcoin yaklaşık 17 aydır yatırımcısına kazandırmadığı gibi güçlü yükseliş de sağlamıyor.

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

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