Bitcoin 3,5 ayın; Ethereum 2 ayın dibini görmüştü! ‘Kripto paraların geleceği Fed’in elinde’

Haberin Devamı

Kripto para fiyatları geçen hafta açıklanan ABD ağustos ayı enflasyon rakamlarının, ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gelmesiyle yeniden değer kaybına yöneldi. Yüksek gelen enflasyon rakamları sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha hızlı faiz artırımına yönelebileceği olasılığıyla piyasalarda risk iştahı azaldı ve riskli varlık olan kripto paralarda düşüşler kaçınılmaz oldu. Kripto para birimleri yeni haftaya sert düşüşlerle başlarken; dünkü işlemlerde Bitcoin 9 Haziran’dan bu yana, Ethereum ise 16 Temmuz’dan bu güne en düşük seviyeleri gördü. Haftanın ikinci işlem gününde kripto para piyasalarında düşüş sürerken; tüm dikkatler Fed’de

PİYASALAR NEFESİNİ TUTTU, FED’İ BEKLİYOR

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül ayı toplantısı yarın sonuçlanacak. Fed faiz kararını, yarın Türkiye saati ile 21:00’de açıklayacak. Başkan Powell’ın konuşması ise, 21:30’da başlayacak. Powell’ın açıklamalarında, önümüzdeki toplantılara yönelik verebileceği ipuçları aranacak. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, Fed’in 75 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında enflasyon rakamları sonrası, 100 baz puan faiz artırımı olasılığı da masada yer alıyor.

Haberin Devamı

Piyasalar nefesini tuttu ve Fed’in faiz kararına odaklandı. Karar sonrası ise piyasaların yön bulması; belirsizliğin ortadan kalkmasıyla da risk iştahının yükselmesi bekleniyor. Fed’in para politikasında beklentilerin ötesinde sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik mesajların gelmesi halinde, riskli varlıklarda baskı oluşabilir.

BITCOIN VE ETHEREUM’DA SON DURUM

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 19 bin 672 dolar seviyesini, en düşük ise 19 bin 159 dolar seviyesini görürken, saat 13:50 itibarıyla yüzde 1,44 oranında düşüşle 19 bin 257 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 14’ün üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 369 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,05 oranında düşüşle 1356 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1341 doları, en yüksek 1392 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 22’ye yakın düştü.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,72 oranında değer kazanarak 932 milyar dolara yükseldi.

KRİPTO PARALARIN GELECEĞİ FED’İN ELİNDE

Kadir Kurtuluş - Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı





Haberin Devamı

Kripto paralardaki düşüşün temel sebebi ABD’de açıklanan 8.3’lük enflasyon rakamları. Bu rakamlar beklenenin üzerinde çıktı. Rakamlar dolayısıyla Fed tarafında 75 baz puanlık faiz artışı kararına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Fed tarafından 1 puanlık faiz artışı açıklanması da olası. Kurumsal yatırımcının piyasadaki yeri, piyasanın olağanüstü durumlara hazırlıksız yakalanması gibi birçok durum kripto piyasasını Fed güdümünde bir piyasa haline getirdi. Mevcut kripto paraların geleceği mevcut sistemin yani Fed’in elinde diyebiliriz.

Adı merkeziyetsiz fakat realitede Fed kararlarından etkilenen kripto paralarda şu an için faiz artırımı beklentisi satın alınıyor. Bu da riskli varlık olarak gösterilen kripto paraların elden çıkarılmasına yani düşüşlere sebep oluyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sosyal konuta 4 Milyon talep Haberi görüntüle

KRİPTO PARALARDAKİ DÜŞÜŞLER FED FAİZİ DÜŞÜRENE KADAR DEVAM EDEBİLİR

60 bin dolar seviyelerinden beri faiz artırımları, enflasyon ve istihdam rakamları gibi sebeplerle kripto paraların düşüşünü izlemiştik. Kripto para piyasasındaki düşüşler Fed faizi düşürene kadar devam edecektir. Anlık manipülasyonlar kimseyi aldatmasın! Enflasyon kontrol altına alınıp Fed tarafında artık biz faizleri düşürüyoruz açıklaması gelene kadar herkes temkinli olmalı.

KRİPTO PARA MADENCİLERİ SATIŞA BAŞLARSA PİYASA ÇÖKEBİLİR

Yatırımcılar bir noktada temkinli davranabilir. Piyasaya girer ve çıkarlar. Asıl kritik soru; enerji maliyetlerinin inanılmaz arttığı bu dönemde özellikle Avrupalı kripto para madencileri ya da tüm dünyadaki madenciler ne yapacak? Kripto para madencileri satışlara başlarsa ya da satmaya mecbur kalırlarsa, aylardır gördüğümüz bu tablo dışında çok daha büyük bir yıkım gündeme gelebilir.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR