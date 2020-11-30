Bitcoin 18 bin doların üzerinde tutunuyor

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.93 artışla 18,570.77 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 0.85 oldu; birimin toplam piyasa hacmi de 343.08 milyar dolara çıktı.

Bitcoin’in 17,000 dolarlık değerinin dahi yılın başına göne yüzde 130’dan çok artışı yansıttığına dikkat çeken analistlere göre, birimin toparlanmasındaki ivmeyi Mart ayındaki sert düşüşün ardından gelen setiz aylık dönemi oluşturduğuna dikkat çekiyorlar. Aynı dönemde altının yüzde 20 ve S&P500 Endeksi’nin ise yüzde 15 dolayında yükseldiğine işaret eden analistler arasında, Bitcoin’in güvenli liman altının yerini almakta olduğunu savunanlar da bulunuyor.

Gelen alımlarla son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden bir tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, geçen hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden, hafta ortasında 511 milyar dolara kadar geriledikten sonra, aralıksız yükselişle 553.48 milyar dolara döndü.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, artan satışların etkisiyle hafta sonuna doğru 264.09 milyar dolara kadar yükseldikten sonra, 159 milyar dolara kadar geriledi.

Toplam 7,810 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,516 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.9’unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 3.93 artışla 18,570.77 dolar,

2.Ethereum yüzde 8.04 artışla 585.74 dolar,

3.XRP yüzde 2.07 artışla 0.62 dolar,

4.Tether yüzde 0.19 düşüşle 0.99 dolar,

5.Chainlink yüzde 14.01 artışla 13.99 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 5.32 artışla 291.74 dolar,

7.Litecoin yüzde 6.85 artışla 79.45 dolar,

8.Cardano yüzde 4.04 artışla 0.16 dolar,

9.Polkadot yüzde 5.62 artışla 5.22 dolar,

10.Binance Coin yüzde 3.20 artışla 30.14 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Para ve Özellikleri" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

"Kripto para birimi cryptocurrency, crypto ve currency kelimelerinden türetilmiştir. kripto para; güvenliğin sağlanması için kriptografi (şifreleme bilimi) kullanan dijital veya sanal bir para birimidir.

"Kripto-paralar, merkezi olmayan kripto sistemlerde, belirlenen oranlarda/sayılarda üretilirler.

"Bir diğer tanıma göre kripto para, halihazırda bireylerin kullanmış oldukları madeni para ve banknot gibi olup farklılık olarak; belirli kriptografi prensipleri ile geliştirilmiş dijital varlıklardır.

"Kriptografi yani şifrelemenin amacı iki taraf arasında paylaşılan bilgilerin başkalarının eline geçmesini engellemek, parasal işlemleri güvence altına alacak kontrol mekanizmasını sağlamaktır.

"Kripto paraların çıkışı 2008de patlak veren küresel finans krizi ile ilgilidir. Yaşanan finans krizi merkez bankaları ve finans kurumlarına duyulan güveni azaltmış, finans sisteminde pek çok değişime neden olmuştur.

"Kripto paralar finans piyasalarının çöküşü sonrası ABD Doları ve Euro gibi güçlü rezerv para birimlerine alternatif bir model olarak ortaya çıkmıştır.

"Bu paralar, transfer edilebilen varlıklardır. Kriptografi (şifreleme bilimi), hem işlem güvenliğini sağlamada hem de yeni para oluşturulması sürecinde kullanılmaktadır.

"Banka hesabında tutulmasına gerek olmayan kripto paralar, gerçek para gibi mal ve hizmet satın almak amacıyla kullanılabilmektedir."