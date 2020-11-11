Bitcoin 15,000 doların üzerinde

Analistlere göre, bu yeni yükselme dalgası, kripto para yatırımcılarının bu keskin düşüşleri satın alma fırsatı olarak görmesinden kaynaklandı.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27’sinin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca 1 tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.09 artışla 15,364.97 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 10.91 düzeyindeydi. Bitcoin’in piyasa hacmi de 284.84 milyar dolardaydı.

Kripto para birimilerinde süren toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, 445.93 milyar dolara yükseldi. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolarlık daralmayla 122.79 milyar dolardan, 110.37 milyar dolara geriledi.

Toplam 7,646 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,626 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.9’unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.09 artışla 15,364.97 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.53 artışla 459.32 dolar,

3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.22 artışla 0.25 dolar,

5.Chainlink yüzde 2.38 artışla 13.12 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.56 düşüşle 257.27 dolar,

7.Binance Coin yüzde 0.42 artışla 28.18 dolar,

8.Polkadot yüzde 2.68 artışla 4.52 dolar,

9.Litecoin yüzde 0.32 artışla 59.42 dolar,

10.Cardano yüzde 0.32 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.

Paribu’nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa’daki düzenlemedeki "Finansal Kurumlar ve Kripto Varlıklar" bölümü şöyle:

"Kripto varlıklarla ilgili olarak iş yapan üç büyük grup, Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority, EBA) tarafından tanınıyor:

- kredi kuruluşları/yatırım firmaları,

- ödeme kuruluşları,

- e-para kuruluşları.

"Kredi kuruluşları/yatırım firmaları çoğunlukla doğrudan kendileri kripto varlıklara sahiptir, piyasa yapar, kripto teminatı karşılığında borç verir, kripto varlığa dayalı türevlerle takas veya alım satım ve kripto varlıklara yatırım yaparlar. EBA, AB kanunlarına göre bu kuruluşların Sermaye Gereksinimleri Direktifi (CRD) 74. (iç yönetim), 79. (denetleyici inceleme ve değerlendirme süreci) ve 104. (denetim yetkileri) maddeleri kullanılarak regüle edilmeleri gerektiğini savunur.

"Ödeme kuruluşları da çoğunlukla direkt kendileri kripto varlıklara sahiptir, saklama veya

cüzdan ve borsa değiş tokuş hizmetleri sunarlar. PSD2nin ilgili 11(5) nolu (yetki verilmesi), 8(2) nolu, 9(3) nolu (fon sahipliği) ve 23 nolu (denetim) maddelerine uymak zorundadırlar.

"E-para kuruluşları direkt kendileri kripto varlıklara sahiptirler ve kripto varlık yükümlülükleri vardır.

"EMD2nin ilgili 3(1) ve 6(1) nolu maddelerine uymak zorundadırlar.

"Bu kanunlar riskleri azaltmada denetim yetkilerinin kullanılabilirliğini gösterir ki EBA da

buna dikkat çekmiştir. Kurum kripto varlık alanında bugün ulusal kanunların da finansal

kuruluşların regülasyonunda uygulanabileceğini kabul eder."