Bitcoin 12 bin dolar birden düştü

Hafta sonu 42 bin dolar sınırına kadar yaşanan yükselişin ardından keskin bir düzeltme hareketi yaşayan Bitcoin, son 24 saat içinde 30.3058 doların görülmesinin ardından yatay bir seyre döndü.



34-35 bin dolar aralığına oturduğu görülen Bitcoin fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 0,2 artışla 34.899 dolar seviyesinde.



Crypto Compare'nin takip ettiği 8 büyük kriptopara borsasında Bitcoin işlem hacmi dün 11 milyar doları ayrışarak rekor kırdı.



Analistler, Bitcoin'in hızlı yükselişin ardından yaşadığı geri çekilmenin bazı işlemciler tarafından memnuniyetle karşılandığını, 20-30 bin dolar aralığında Bitcoin'i yatırım yapan kurumsal yatırımcıların karlarını realize ettiklerini ifade ediyorlar. Analistler. fiyatlardaki geri çekilme ile birlikte ralliyi kaçırdığını düşünen yatırımcıların piyasaya girmek için fırsat elde ettiklerine de dikkat çekiyorlar.