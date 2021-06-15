‘Bit’ ileri ‘Bit’ geri

Musk, Twitter’da paylaşılan bir habere yanıt verdi ve Bitcoin’le ödeme kabul etmeyi durduran Tesla’nın tekrar Bitcoin kabul etme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

‘YENİDEN KABUL EDEBİLİRİZ’

Cointelegraph tarafından paylaşılan tweet’te Güney Afrikalı finansal servis şirketi Sygnia’nın CEO’su Magda Wierzycka, Elon Musk’ın izlediği politikayı eleştirdi. Musk’ın incelenmesi gerektiğini söyleyen CEO’ya yanıt olarak Musk, “Bu yanlış. Tesla Bitcoin varlığının sadece yaklaşık yüzde 10’unu sattı ve bunu Bitcoin’in piyasayı bozmadan kolayca nakite çevrilebileceğini göstermek için yaptı. Bitcoin madenciliğinin en azından yüzde 50 daha temiz bir enerji kullanımı sağlamasıyla Tesla, tekrardan Bitcoin kabul ederek satış yapmaya başlayacak” açıklamasında bulundu.

Tesla’nın Bitcoin kabul ettiği mart ayında yaklaşık 42 bin Bitcoin’i bulunuyordu. Elon Musk’ın verdiği orana göre Tesla, yaklaşık 4 bin 200 Bitcoin sattı. Yani şu anda şirketin halen yaklaşık olarak 38 bin adet Bitcoin’i bulunuyor. Son yapılan açıklamadan sonra kripto paralar artışa geçerken Musk hakkındaki ‘kripto manipülatörü’ iddialarının tonu da daha çok yükseldi.

ANONYMOUS İLE DALGA GEÇTİ

BİR süre önce Elon Musk’ı kripto para piyasasını manipüle etmesi sebebiyle paylaştığı bir video ile tehdit eden Anonymous’a, Musk’tan alaycı bir yanıt geldi. Musk kısa süre önce Anonymous ile ilgili parodi videolara gülücük emojisi atarak ünlü hacker grubunu ti’ye almıştı. Şimdi ise doğrudan şakaları kendi yapmaya başladı. Resmi Twitter hesabında yeni bir paylaşım yapan Elon Musk, Anonymous’a Disney yapımını kullanarak gönderme yaptı. Bunun için Hannah Montana dizisini kullanan ünlü iş insanı, hacker grubunun açıklama yaptığı bir fotoğraf kullanarak altına ‘Hannah Montana aslında Miley Cyrus’ yazdı. Kısa süre içerisinde 100 binden fazla beğeni alan tweet’e, Anonymous’un ise yakın zamanda yeni bir cevap vermesi bekleniyor.



KRİPTODA YÜKSELİŞ

Açıklamaların ardından kripto para birimlerinde yükseliş yaşandı.

34 bin doların gerisinde olan Bitcoin, 24 saatlik zaman diliminde yüzde 11 artış ile 38 bin 971 dolar seviyesine geldi. Bitcoin dışında diğer para birimlerinde durum şöyle oldu:

Ethereum: 24 saatte yüzde 5.7 artışla 2.482 dolara geldi.

Tether: 24 saatte yüzde 0.2 artışla 1 dolar oldu.

Binance Coin: 24 saatte yüzde 6.1 artışla 360.88 dolara ulaştı.

Dogecoin: 24 saatte yüzde 3.8 artışla 0.32 dolara çıktı.

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