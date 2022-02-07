BiSU’ya yatırımcı yağmuru sürüyor

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2015 yılında Ergin Üner ile Ozan Alptekin’in kurduğu BiSU, her yıl ortalama 2 kat büyürken, pandemi dönemi büyüme oranını 3’e katladı. 2022’de kendi depolarından 30 dakika olan hızlı teslimat servisi “BiRi” ile hızlı ivme kazanmayı öngördüklerini belirten Üner, 5 katın üzerinde büyüme hedeflediklerini söyledi. BiSU 2021’i 157 milyon TL’lik iş hacmi ile kapatırken, şirketin 2022 hedefi 1 milyar TL’yi yakalamak.

“Bizim işimizin en önemli tarafı lojistik... Bizim modelde bayilerden komisyon almak olmayacak. Biz komisyonumuzu anlaşacağımız ana üreticilerden alacağız” diye yola çıktıklarını hatırlatan Üner, şöyle devam etti: “Türkiye’de 300 su markası var. Markanın çokluğu lojistikten kaynaklanıyor. Şu anda 65 şehirde toplam 60 marka ‘BiSU’ sipariş sisteminde yer alıyor. Pandemide hızlı büyüdük. Bunda evde geçirilen sürelerin uzaması etkili oldu. Evlerde tüketim arttı. Ayrıca, evlere bırakılan damacana suyun bedeli nakit ödenirken bizim modelde kredi kartı da devreye girmiş oldu.”

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DAMACANA İLE BAŞLADI

Ergin Üner, “Damacana su ile başladığımız işi, tüm boy su ve içeceklere yaydık. Bir mahallede farklı markaların birer bayileri oluyor. Mahalleye her markanın servis aracı ayrı giriyor. Bizim depolarda birçok farklı marka bir arada yer alıyor. ‘BiRi’ adlı hızlı teslimat servisimiz hizmet veriyor” bilgisini verdi.

HEDEF 1000 DEPO

Haftanın 7 günü saat 24.00’e kadar, uygun fiyatlı su ve içecek servisi yaptıklarını anlatan Ergin Üner, “Bir yandan mahallelerdeki su bayisi de olan marketlerden yararlanırken, diğer taraftan kendimiz de İstanbul’un Anadolu yakasından başlayarak depolar kurmaya başladık. 31 depo ile Anadolu yakasını kapsadık. Şimdi Avrupa yakasındayız. İlk depo Esenler’de, yakında Beşiktaş’a geliyoruz. Yeni depolarımız art arda gelecek mart sonuna kadar Avrupa yakasında 40’ı bulacağız. Önce İstanbul’u kapsayacağız. Sonra diğer illerde büyüyeceğiz. 2022 sonu hedefimiz 200 depoya ulaşmak. 2023’te toplam 1000 depoya ulaşmak istiyoruz” dedi. Ergin ayrıca, şunları kaydetti: “Bu yıl ayrıca 2.1 milyon haneye ulaşma hedefimiz var. Büyüme tempomuz bu hedefe ulaşabileceğimizi gösteriyor. Bununla birlikte ‘Her 3 mahalleye bir depo’ planıyla yol alıyoruz. 2023’te 1000 depoya ulaştığımızda yarattığımız istihdam 7-8 bin kişiyi bulacak.”

FİKİR NEREDEN ÇIKTI?

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Çocukluk arkadaşı Ergin Üner-Ozan Alptekin ikilisi su siparişlerinin evlerde buzdolaplarına magnet gibi yapıştırılacak bir buton ile verilmesini planlar. Hesap yaparlar, su siparişi işlemi için butonların her birini 10 dolara satmak gerekir. Ve fikri buzdolabına kaldırırlar. Bir dönem sonra “app” yani uygulamalar popüler olur. İkili bu kez su siparişi işini kolaylaştıracak mobil uygulama hazırlar. Adı da “BiSU” olur. 2005’te şirket kurulurken Murat Kocaağa ile Cem Ceyhan da yatırımcı ortak olarak, girişimci ikiliye katılır.

ŞİMDİKİ DEĞERİ 50 MİLYON DOLAR

* BiSU’ya 2015 yılında 3 melek yatırımcı toplam 700 bin dolar üzerinden ilk yatırımı yaptı.

* 2016’da 500 Startup ile Sankonline (Girişim Sermayesi şirketi) 2.2 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

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* 2020’de 16 yeni melek yatırımcı ile 3 yeni fon (TR Angels & Aslanoba & Alesta) değer, 10.5 milyon dolara taşındı.

* 2021 sonu “Aslanoba & Alesta” ikilisi ile yeni melek yatırımcılardan gelen sermaye girişiyle şirket değeri 50 milyon doları buldu.